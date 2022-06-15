Проблемная зона
Спуститься на землю
Жанат Сисекенова, Актобе

Девочка оказалась заложницей черствости взрослых, определивших, на каком этаже должен жить инвалид.

В городе установились ясные летние дни, столбик термометра с каждым днем поднимается все выше. Обрадовавшись теплу и каникулам, дети целыми днями пропадают на улице. Просится во двор и 12-летняя София, но для нее это предел мечтаний. Последний раз возможность выйти и подышать свежим воздухом ей представилась полгода назад.

Для этого ее отец Александр сначала договорился с соседом по этажу, затем пришел на помощь сосед снизу. Втроем они усадили девочку в инвалидную коляс­ку и, спустив подростка с третьего этажа, вывезли во двор. К вечеру отец вновь вышел на «охоту», отлавливая случайных прохожих, которые согласились бы поднять Софию по лестнице в квартиру.

Надо сказать, что с каждым разом делать это становится все сложнее, ребенок растет, поправляется. Если в ноябре она весила 98 килограммов, то сейчас ее вес перевалил за сто. Незнакомые люди боятся надорваться, повредить поясницу и все чаще, смущаясь, отказывают в просьбе.

Но вот полную черствость в свое время проявили те, кто выдавал однокомнатную квартиру Анастасии Ворожеевой, прекрасно зная о состоянии здоровья ее дочери. Неполной семье досталось заветное жилье на третьем этаже нового дома, построенного на окраинной улице Кунаева. При этом на счет АО «Казахстанская ипотечная компания» ежемесячно перечисляется 37 тыс. тенге.

Просьбы пойти навстречу, учесть состоя­ние здоровья девочки, судя по результату, услышаны не были. Равнодушие ответственных лиц обернулось страданиями для тех, кто и без того молча несет свой крест.

О проблеме Ворожеевых корреспонденту «Казахстанской правды» рассказал Алмат Имашев. Видя, как водитель их компании Александр смиренно справляется с трудностями, решил привлечь внимание общественности. Вдруг им все же повезет – и заветное желание сбудется. К тому же супруги не требуют каких-то привилегий. Только одного – спустить их ближе к земле. Обменять квартиру или найти другой оптимальный выход из ситуации.

– ...Беременность протекала ровно, по анализам, на УЗИ ничто не предвещало беды. Правда, было ОРВИ, а во время появления на свет девочка не закричала, потому врачи сразу забрали ее на ­осмотр, – вспоминает Анастасия.

Шунтирование при гидроцефалии – процедура, позволяющая восстановить кровоток, а также нормализовать обменные процессы, происходящие в головном мозге. Подобные процедуры имеют высокий риск осложнений. В полгода Софии сделали шунтирование.

Девочка постоянно плакала. Но врачи такое поведение младенца объясняли прорезыванием зубок. Не встревожила их и устойчивая высокая температура. А в ходе очередного обследования был обнаружен отек, образовавшийся от инородного тела в черепе. Так в карточке пациентки появился новый диагноз – приобретенный гемипарез.

Последовала вторая операция, затем третья, четвертая... В итоге девочку посадили в инвалидную коляску. Не выдержав таких испытаний, из семьи ушел биологический отец Софии. Единственной поддержкой оказались родители Анастасии. До той самой поры, пока в их жизни не появился Александр Гвоздев.

– Она моя дочь. Все мы теперь будем делить пополам: и радости, и испытания, – решил он сразу.

И с 2015 года супруги рука об руку пытаются облегчить страдания дочери.

Как стало известно, в феврале этого года болезнь стала прогрессировать. Начались эпилептические судороги. Гемипарез – неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга. Наблюдается частичный паралич мышц тела. Девочке сделали операцию, и все это время рядом был папа Саша.

– Страшно видеть больных детей, с ума можно сойти. Я столько всего насмотрелся, пока находился в областной детской больнице, – делится он впечатлениями.

Мама на это время не могла оставить новорожденного Захара, на рождение которого супруги уже и не надеялись. У Анастасии здоровье ослабло после всех стрессов. Врачи признали у нее диабет, гипертонию и гепатит С. Есть проблемы со здоровьем и у Александра. Оказалось, когда-то он попал автодорожную аварию, но обращаться в больницу не стал. Последствия необдуманного поступка проявились только со временем, но он не теряет духа, весь в заботах. Когда не за рулем, то берет инструменты и отправляется выполнять заказы по ремонту сантехники, никакого труда не гнушается.

Ежемесячно они платят за ипотеку 37 тыс. тенге. Большие расходы и на Софию: то, что ей полагается государством, хватает на небольшой срок. Памперсы, пеленки должны быть постоянно под рукой. Деньги нужны, кроме прочего, и на лекарства.

Что касается жилья, то, как рассуждают родители девочки, пандус в данном случае невозможен, индивидуальный лифт – обойдется очень дорого, да и кто оплатит его приобретение и монтаж? Одна надежда на обмен.

В данном случае ошибку мог бы исправить акимат города. Актобе стремительно разрастается новостройками, и при большом желании – помощь реальна. Недавно к Софии приезжала секретарь городского маслихата Анар Даржанова, но пока каких-то действенных идей не прозвучало.

Откликнулись и врачи. Семье выдали запас необходимых дорогостоящих препаратов от эпилепсии. Появилась возможность перевести Софию на первую группу инвалидности, сейчас ее готовят к переосвидетельствованию. Из многочисленных волонтеров Екатерина Голотина помогла с лекарствами и пеленками, компания «Пища жизни» предложила горячие обеды, но от пос­леднего с благодарностью отказались. Неправительственные организации пока хранят молчание. Возможно, из-за того, что супругам некогда ходить по инстанциям, громко заявлять о себе.

Своеобразное шефство над девочкой взяла журналист «Актюбинского вестника» Нургуль Аринова, которая на всех пресс-конференциях, встречах с акимами, руководителями управлений и депар­таментов, с депутатами и бизнесменами призывает к помощи подростку. Хотелось бы, чтобы всеобщими усилиями казах­станцы смогли помочь девочке, чтобы она смогла наслаждаться солнечными лучами, вдыхать свежий воздух, видеть людей и общаться со сверстниками.

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