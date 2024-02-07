Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом.

фото из архива "КП"

Как сообщил местный телеканал CGTN, аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3 (SD-3) в составе группы из девяти спутников. Запуск произведен с водной поверхности близ города Янцзян в южной провинции Гуандун.

По информации СМИ, это первый в мире подобный коммерческий спутник с искусственным интеллектом, названный Rongpiao. Он предназначен для отработки на орбите алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.