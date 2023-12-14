Сразу двух экс-чиновников осудили за коррупцию в Павлодаре

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Павлодаре за коррупцию осудили двух бывших чиновников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На скамье подсудимых оказались 4 человека. А.С. и Б.Н. обвинялись в получении взятки (часть 2 статьи 366, пункт 4 части 3 статьи 366 УК), А.Е. – в даче взятки (часть 2 статьи 367 УК), а Д.Б. – в посредничестве во взяточничестве, подделке и использовании заведомо подложного документа, неоднократной даче взятки и покушении на дачу взятки (часть 1 статьи 368, части 1, 3 статьи 385, часть 3 статьи 24, пункт 3 части 3 статьи 367 УК).

А.С., являясь руководителем отдела земельных отношений города Павлодара, в марте 2023 года получил взятку в 200 тысяч тенге через посредника Д.Б. от предпринимателя А.Е. за действия, которые входили в его полномочия, и общее покровительство.

Д.Б. изготовил поддельный документ для предоставления в земельную комиссию. В июле 2023 года для положительного решения вопроса по документам он передал Б.Н., который являлся помощником акима Павлодара, взятку в 200 тысяч тенге. В августе текущего года Б.Н. получил 150 тысяч тенге взятки от Д.Б. для ускорения процесса и положительного решения, а также за общее покровительство.

Б.Н. и Д.Б. за тяжкие коррупционные преступления осудили на 7 лет лишения свободы каждого.

С учетом признания вины, наличия троих малолетних детей А.С. назначен штраф в размере 50-кратной суммы взятки – 10 млн тенге.

А.Е. также полностью признал вину и приговорен к штрафу в 5 320 000 тенге.

А.С. и Б.Н. пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Также в доход государства взысканы суммы полученных чиновниками взяток.

Приговор в силу не вступил.

#суд #Павлодар #приговор #акимат #коррупция #наказание #Павлодарская область

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