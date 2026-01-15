Учитель физики из Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау Сергей Кошкин занял третье место на международной IMPACT Olimpiad – престижном конкурсе, который объединяет сильнейших педагогов мира, сообщила пресс-служба НИШ областного центра.
