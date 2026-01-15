Среди лучших педагогов мира

Образование
9
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Учитель физики из Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау Сергей Кошкин занял третье мес­то на международной IMPACT Olimpiad – престижном конкурсе, который объединяет сильнейших педагогов мира, сообщила пресс-служба НИШ областного центра.

IMPACT Olimpiad – это глобальная площадка для педагогов, готовых работать с вызовами, выходящими за рамки стандартных учебных программ. Участники отвечали на сложные теоретические вопросы, решали практические задачи, максимально приближенные к реальной жизни. При этом нужно было не просто дать решение, а разобраться в сути процесса, построить модель, объяснить свои выводы, суметь их защитить.

По словам Сергея Кошкина, задания требовали не только знаний, но и нестандартного мышления. Наиболее сложными для конкурсантов стали междисциплинарные этапы, где физика тесно переплелась с математикой и инженерным мышлением. Оценивалось умение анализировать условия и делать обоснованные выводы.

За плечами педагога – 32 года преподавательского стажа. Его подход к урокам неизменен: физика должна быть понятной, живой и связанной с реальным миром. На уроках Сергей Петрович объясняет физику через повседневные явления и реальные профессии, и каждый, даже самый слабый ученик получает шанс почувствовать успех открытия.

– Меня вдохновляет, когда ученик начинает думать самостоятельно, спорить и задавать неожиданные вопросы, – говорит педагог.

Он считает, что роль учителя как транслятора знаний уходит в прошлое. Учитель сегодня – это наставник, который учит мыслить, анализировать и работать с информацией. При всех технологических изменениях, неизменным остается главное – человеческое общение, эмпатия и профессиональная культура.

Успех Сергея Кошкина на меж­дународной олимпиаде стал признанием высокого уровня казахстанского образования и примером того, каким может быть современный учитель.

