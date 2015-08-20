Экономика
Средневзвешенный курс доллара достиг 255,26 тенге
Средневзвешенный курс доллара на утренних торгах на Казахстанской валютной бирже (KASE) вырос до 255, 26 тенге, передает Kazpravda.kz.

Торги начались с 200 тенге за $1. Объем торгов составил 115 550 млн долларов.

В ряде городов страны обменные пункты приостановили продажу доллара.

"Но это не фиксированный обменный курс! Это не девальвация, это переход к свободном плаванию, когда участники рынка сами устанавливают курс на основе спроса и предложения", – заметил глава Национального банка Кайрат Келимбетов.

Сегодня Премьер-Министр Карим Масимов объявил о том, что Казахстан с 20 августа переходит к плавающему курсу валюты и уходит от валютного коридора. 

При этом обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. То есть изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке.

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