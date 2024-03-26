Средние зарплаты в малом бизнесе РК впервые превысили 300 тыс. тенге

Но почти весь прирост съедает инфляция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub

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Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в IV квартале 2023 года составила почти 316 тыс. тг, номинально увеличившись на 13,7% год к году, следует из данных бюро нацстатистики.

«Однако параллельно росли и цены, так что с поправкой на потребительскую инфляцию средняя зарплата изменилась гораздо скромнее – на 3%. Эти реальные темпы, как бы то ни было, стали самыми значительными с III кв. 2022 года», - говорится в сообщении.

Если оценивать показатели по секторам экономики, то динамика получается очень разная. Так, в строительстве и в торговле, где заняты в совокупности 40% работников обследованных предприятий, в реальном выражении вообще падение.

А вот в сфере информации и связи, где показатель стал максимальным по секторам (562,2 тыс. тг), зафиксирован реальный прирост сразу в 19,8%. Лучше динамика лишь в сфере рыболовства (+24,4%), но тут и средняя зарплата как раз самая низкая – 132,9 тыс. тг.