Свежий выпуск
Срочно требуются...
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

В Таразе состоялась ярмарка вакансий, показавшая востребованность в основном педагогических, медицинских и технических специалистов.

Желающим трудоустроиться предложили около 500 вакансий по 198 специальностям. Их предос­тавил 51 работодатель.

Как сообщила руководитель отдела мониторинга городского центра занятости Жанерке Дос­жанова, мероприятие проходило в традиционном формате. Любой горожанин мог прийти, выбрать интересующую его вакансию, обратиться непосредственно к представителю той или иной компании либо организации, задать вопросы, оставить резюме, договориться о встрече и взять контактную информацию.

Часть вакантных мест была предоставлена по программе «Молодежная практика». По этой линии востребованы экономисты, юристы, медсестры, логопеды и программисты.

– В ярмарке приняли участие более 500 человек. В целом на сегодня по городу зарегистрированы около 3 тысяч безработных. Вмес­те с тем у нас нет граждан, стоящих на учете более года. В течение 12 месяцев мы должны их определить, – подчеркнула Жанерке Досжанова. – В настоящее время из общего числа зарегистрированных около 400 граждан охвачены активными мерами поддержки, им оказывается помощь в трудоустройстве на постоянную работу.

Обходя стенды со списками свободных рабочих мест, чаще всего встречаешь позиции педагогов-предметников, учителей начальных классов, казахского, русского и английского языков, воспитателей, психологов и логопедов.

– Нам нужны хорошие педагоги со знанием английского и русского языков, а их, к сожалению, нет. Сегодня подходили несколько заинтересованных, но пока без конкретного результата, – поделилась представитель образовательного центра «Number One» Карлыгаш Жаманбаева.

Вместе с тем уже не первый год в регионе остро ощущается нехватка медицинских кадров. В поликлиники и специализированные центры требуются врачи – ­нефрологи, педиатры, невропатолог, аллерголог, иммунолог, детский хирург, невролог, психиатр, трансфузиолог, терапевт, а также лаборанты, медсестры и санитарки.

В различные организации и учреждения требуются юристы, повара, дизайнеры, программис­ты, грузчики, кассиры, курьеры, а также водители автотранспорта. Из числа редких профессий попадаются единичные случаи востребованности в журналисте, модельере-конструкторе, учителе французского языка, диетологе, артисте драмы, театральном режиссере-постановщике, авиацион­ном технике…

– Сегодня я записала лишь двоих, которые могли бы нам подойти, – сетует заведующая отделом кадров Жамбылского медицинского высшего колледжа Толкын Аргымбекова. – Один мужчина интересовался вакансией плотника, а молодой парень спрашивал о должности специалиста дистанционного обучения, которая требует знаний оператора-программиста. Кроме того, нам необходимы врачи, способные преподавать гинекологию и хирургию, но желающих пока нет. Причем нехватка врачей-педагогов у нас не первый год, поскольку в основном все предпочитают работать в стационаре.

Зато в областной филиал АО «Казпочта» обратились около 60 человек. По информации главного специалиста отдела HR Сандугаш Сихымбаевой, в настоящее время в филиале есть 65 вакансий, включая водителей-курьеров, почтальонов, операторов связи, сортировщиков почтовых отправлений.

Крупным строительным и химическим предприятиям, как правило, нужны специалисты с техническим образованием. К примеру, Таразскому металлургическому заводу требуются токарь, два контролера, два электросварщика ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и машинисты мостового крана. ТОО «Казфосфат» ищет электрогазосварщика, оператора катальной машины, машинистов бульдозера и крана, а также других специалистов.

Что касается госслужбы, то по области насчитывается около 200 вакансий на разные должнос­ти, в том числе 95 – по Таразу.

– Мы даем информацию о том, что в регионе есть возможность устроиться на госслужбу, и разъяс­няем, как это сделать. Необходимо пройти конкурсный отбор, предус­матривающий знание гос­языка и законодательства, а также собеседование, – рассказал главный специалист областного департамента Агентства по делам госслужбы Саят Тулепбергенов.

Следует отметить, что с июля прошлого года, когда госслужащим подняли зарплату, увеличился и спрос на вакансии. Сегодня в среднем на одно место претендуют около 10–12 человек.

По словам Саята Тулепбергенова, граждане, имеющие высшее образование, могут принять участие в конкурсе и устроиться в госор­ганы областного и городского уровня по своему профилю, те же, кто получил средне-специальное образование, могут попробовать себя на низовых должностях в городских или районных исполнительных органах, а также в сельских округах. Для дальнейшего карьерного роста потребуется диплом об окончании вуза.

К сожалению, судя по разговорам, некоторые горожане не очень верят в результативность подобных мероприятий.

– Я педагог по образованию. Раньше работала в одном из городских детских садов, затем – в частном дошкольном учреждении. Но уже три года не могу найти что-нибудь подходящее. То зарплата маленькая, то место работы далеко от дома. Сегодня снова приехала зря, к сожалению, ничего для себя не нашла, – поделилась местная жительница Гульнур Рахимбаева.

И все же ярмарка вакансий не прошла бесследно. По ее итогам центром занятости было выдано 238 направлений в учреждения образования и здравоохранения, а также в различные частные структуры.

Популярное

Все
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетарианские стейки, которые своей текстурой напоминают настоящие мясные
В реальном мире гораздо круче!
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
​​​​​​​«Схема» Фархата vs схема проката
​​​​​​​Проблема на песке
​​​​​​​Академия для теннисистов
Лучше не болеть
Первые 300 современных трансформаторов сошли с конвейера Петропавловского электротехнического завода
​​​​​​​Грязь из «пяти источников»
​​​​​​​Поколение Space
13 апреля 2022
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
13 апреля 2022
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»
Из-за размыва плотины водохранилища в России может подтопить село в ЗКО

Читайте также

Свежий выпуск
Вечер не предполагал быть дымным
Свежий выпуск
Угроза миновала
Свежий выпуск
​​​​​​​Нечем дышать!
Свежий выпуск
Детям оказана помощь
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021