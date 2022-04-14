В Таразе состоялась ярмарка вакансий, показавшая востребованность в основном педагогических, медицинских и технических специалистов.

Желающим трудоустроиться предложили около 500 вакансий по 198 специальностям. Их предос­тавил 51 работодатель.

Как сообщила руководитель отдела мониторинга городского центра занятости Жанерке Дос­жанова, мероприятие проходило в традиционном формате. Любой горожанин мог прийти, выбрать интересующую его вакансию, обратиться непосредственно к представителю той или иной компании либо организации, задать вопросы, оставить резюме, договориться о встрече и взять контактную информацию.

Часть вакантных мест была предоставлена по программе «Молодежная практика». По этой линии востребованы экономисты, юристы, медсестры, логопеды и программисты.

– В ярмарке приняли участие более 500 человек. В целом на сегодня по городу зарегистрированы около 3 тысяч безработных. Вмес­те с тем у нас нет граждан, стоящих на учете более года. В течение 12 месяцев мы должны их определить, – подчеркнула Жанерке Досжанова. – В настоящее время из общего числа зарегистрированных около 400 граждан охвачены активными мерами поддержки, им оказывается помощь в трудоустройстве на постоянную работу.

Обходя стенды со списками свободных рабочих мест, чаще всего встречаешь позиции педагогов-предметников, учителей начальных классов, казахского, русского и английского языков, воспитателей, психологов и логопедов.

– Нам нужны хорошие педагоги со знанием английского и русского языков, а их, к сожалению, нет. Сегодня подходили несколько заинтересованных, но пока без конкретного результата, – поделилась представитель образовательного центра «Number One» Карлыгаш Жаманбаева.

Вместе с тем уже не первый год в регионе остро ощущается нехватка медицинских кадров. В поликлиники и специализированные центры требуются врачи – ­нефрологи, педиатры, невропатолог, аллерголог, иммунолог, детский хирург, невролог, психиатр, трансфузиолог, терапевт, а также лаборанты, медсестры и санитарки.

В различные организации и учреждения требуются юристы, повара, дизайнеры, программис­ты, грузчики, кассиры, курьеры, а также водители автотранспорта. Из числа редких профессий попадаются единичные случаи востребованности в журналисте, модельере-конструкторе, учителе французского языка, диетологе, артисте драмы, театральном режиссере-постановщике, авиацион­ном технике…

– Сегодня я записала лишь двоих, которые могли бы нам подойти, – сетует заведующая отделом кадров Жамбылского медицинского высшего колледжа Толкын Аргымбекова. – Один мужчина интересовался вакансией плотника, а молодой парень спрашивал о должности специалиста дистанционного обучения, которая требует знаний оператора-программиста. Кроме того, нам необходимы врачи, способные преподавать гинекологию и хирургию, но желающих пока нет. Причем нехватка врачей-педагогов у нас не первый год, поскольку в основном все предпочитают работать в стационаре.

Зато в областной филиал АО «Казпочта» обратились около 60 человек. По информации главного специалиста отдела HR Сандугаш Сихымбаевой, в настоящее время в филиале есть 65 вакансий, включая водителей-курьеров, почтальонов, операторов связи, сортировщиков почтовых отправлений.

Крупным строительным и химическим предприятиям, как правило, нужны специалисты с техническим образованием. К примеру, Таразскому металлургическому заводу требуются токарь, два контролера, два электросварщика ручной сварки, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и машинисты мостового крана. ТОО «Казфосфат» ищет электрогазосварщика, оператора катальной машины, машинистов бульдозера и крана, а также других специалистов.

Что касается госслужбы, то по области насчитывается около 200 вакансий на разные должнос­ти, в том числе 95 – по Таразу.

– Мы даем информацию о том, что в регионе есть возможность устроиться на госслужбу, и разъяс­няем, как это сделать. Необходимо пройти конкурсный отбор, предус­матривающий знание гос­языка и законодательства, а также собеседование, – рассказал главный специалист областного департамента Агентства по делам госслужбы Саят Тулепбергенов.

Следует отметить, что с июля прошлого года, когда госслужащим подняли зарплату, увеличился и спрос на вакансии. Сегодня в среднем на одно место претендуют около 10–12 человек.

По словам Саята Тулепбергенова, граждане, имеющие высшее образование, могут принять участие в конкурсе и устроиться в госор­ганы областного и городского уровня по своему профилю, те же, кто получил средне-специальное образование, могут попробовать себя на низовых должностях в городских или районных исполнительных органах, а также в сельских округах. Для дальнейшего карьерного роста потребуется диплом об окончании вуза.

К сожалению, судя по разговорам, некоторые горожане не очень верят в результативность подобных мероприятий.

– Я педагог по образованию. Раньше работала в одном из городских детских садов, затем – в частном дошкольном учреждении. Но уже три года не могу найти что-нибудь подходящее. То зарплата маленькая, то место работы далеко от дома. Сегодня снова приехала зря, к сожалению, ничего для себя не нашла, – поделилась местная жительница Гульнур Рахимбаева.

И все же ярмарка вакансий не прошла бесследно. По ее итогам центром занятости было выдано 238 направлений в учреждения образования и здравоохранения, а также в различные частные структуры.