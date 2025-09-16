Условия соглашения по TikTok похожи на те, что США рассматривали в апреле, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok.

Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США

«Если оба лидера двух стран согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле… В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok», - пишет издание.

В то же время оно отмечает, что инвестиционная фирма Blackstone, которая ранее претендовала на участие в этом консорциуме, уже не обсуждается в рамках потенциальной сделки.