США получит долю в TikTok

США,Китай
131
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Условия соглашения по TikTok похожи на те, что США рассматривали в апреле, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok.

Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США

«Если оба лидера двух стран согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле… В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok», - пишет издание.

В то же время оно отмечает, что инвестиционная фирма Blackstone, которая ранее претендовала на участие в этом консорциуме, уже не обсуждается в рамках потенциальной сделки.

#Китай #США #TikTok

Популярное

Все
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Газ становится доступнее
Аварий стало меньше
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Серебряные награды из Брно
Столице – эффективную инфраструктуру
Стадион для будущих чемпионов
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
В столице открылся первый экохаб
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
«Броня» от стагнации экономики
Нужны специальные знания
Технологии для развития
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
Идущий по линии света
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
Запасайтесь углем заранее!
Бочча – путь отважных
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Цена золота обновила новый рекорд
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Новый бальный зал в Белом доме станет больше на 40%
Цена на золото вновь побила рекорд
В США прошла церемония вручения кинопремии «Эмми»
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]