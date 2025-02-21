TikTok увольняет сотрудников по всему миру

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 20 февраля сокращения начались в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке

Фото: А.Аманжолова

В рамках реструктуризации бизнеса TikTok начал увольнять по всему миру своих сотрудников из подразделения по обеспечению доверия и безопасности, занимающихся модерацией контента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Источники издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что операционный директор компании Адам Прессер, курирующий это подразделение, 20 февраля разослал работникам уведомление об увольнении.

В тот же день сокращения начались в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

В этом подразделении работает 40 тысяч специалистов. Сколько именно будет уволено человек, пока неизвестно.

Напомним, 19 января в США заблокировали TikTok. Сервис также не отображался в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис был доступен для скачивания, однако после установки приложение не работало.

20 января TikTok стал снова доступен в США. Тогда Трамп пообещал дать сервису отсрочку до запрета.

14 февраля TikTok вновь стал доступен для скачивания в App Store и Google Play в США.

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать платформу американской компании. В противном случае соцсеть должны были запретить с 19 января 2025 года. ByteDance отказалась продать платформу, чтобы избежать запрета.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

 

 

 

#США #увольнение #TikTok #сотрудники

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