В 2025 году совокупное состояние миллиардеров достигло рекордных $16,1 трлн. В список вошли 902 американца

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Америка вновь заняла первое место в мировом рейтинге журнала Forbes по количеству миллиардеров. Соответствующий список из 3 028 миллиардеров опубликован на сайте издания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

На втором месте - Китай с 516 долларовыми миллиардерами, третье место заняла Индия — 205 человек.

По данным Forbes, впервые сразу три предпринимателя обладают капиталом более $200 млрд.

Ранее сообщалось, что богатейшим человеком мира признан американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние оценивается в $342 млрд.

Маск также возглавлял список 400 богатейших граждан США в 2022 и 2023 годах.

Также, ранее стало известно, что создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей Китая.