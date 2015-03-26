США высадят астронавтов на астероид

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Космическое ведомство США (NASA) намерено осуществить высадку американских астронавтов на астероид, а точнее – на его фрагмент, который будет доставлен на орбиту вокруг Луны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам помощника директора NASA Роберта Лайтфута, для этой миссии будет использован новый пилотируемый корабль "Орион", который в 2014 году совершил свой первый испытательный полет.

NASA определилось со сценарием, по которому планируется осуществить "астероидный проект", сказал Лайтфут.

Так, американские специалисты отказались от идеи доставить на окололунную орбиту целый астероид и решили перетащить туда обломок, или огромный валун, лежащий на его поверхности. Для этого к астероиду, на который падет выбор экспертов, будет направлен автоматический аппарат. Ему предстоит захватить обломок небесного тела в специальную ловушку и доставить его к естественному спутнику Земли. После этого к астероиду отправится "Орион" с астронавтами на борту.

Стоимость проекта оценивается в $1,25 млрд. NASA надеется, что он станет важным этапом в подготовке первого путешествия человека на Марс.

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