Ссылаясь на дефицит топлива, компании, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, сократили периодичность вывоза мусора

Не утонуть бы в… мусоре

Переполненные контейнеры для бытовых отходов и утопающие в мусоре урны стали городской приметой на исходе лета. Соцсети переполнили возмущенные посты горожан о том, что ТБО не вывозятся по несколько дней.

Причиной мусорного коллапса стали удорожание и дефицит дизельного топлива. Во всяком случае, именно такое объяснение дали непосредственно коммунальщики. Подрядные организации, выигравшие конкурсы на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, посчитали это уважительной причиной, позволяющей им не выполнять свои обязательства по контракту на должном уровне.

Надо отдать должное местным исполнительным органам, которые не стали покрывать недобросовестные компании и обратились в надзорные органы.

Первыми на возмущение жителей отреагировали в Абайском районном акимате Шымкента. В результате компании по вывозу ТБО оштрафовали.

Так, городским департаментом экологии оштрафована компания, занимающаяся транспортировкой, хранением и переработкой ТБО на территории Абайского района. Сумма наложенного штрафа составила 689 тыс. тенге. Кроме того, за выброс мусора в неустановленных местах на территории района в отношении физических и юриди­ческих лиц составлено 40 протоколов, наложены штрафы на общую сумму 300 тыс. тенге.

В целом на территории Абайского района на 112 мусорных площадках размещено 485 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Их наполняемость и периодичность вывоза взяты под особый контроль.

Разгребать мусорные завалы приходится и в центральном райо­не города – Аль-Фарабийском, на территории которого расположены 192 площадки для сбора ТБО с 749 мусорными контейнерами.

По информации заместителя акима Аль-Фарабийского района Марата Тажибаева, акимат направляет письма в адрес экологической полиции и в департамент экологии с просьбой проверить, насколько добросовестно компании по вывозу мусора выполняют возложенные на них обязательства.

Всего с начала года ­экологическая полиция совместно с акиматом райо­на организовали 85 рейдовых мероприятий. В результате по статье 505 КоАП РК составлено 1 104 административных протокола, выдано 1 097 предупреждений. По семи делам правонарушители оштрафованы на сумму 336 930 тенге. Кроме того, составлено 1 966 административных протоколов за загрязнение мест общего пользования.

Кучи песка, гравия, битого кирпича и прочих строительных материалов, а также бытовых отходов – не редкость возле домов, расположенных в частном секторе. Их владельцы не видят в таком хранении ничего зазорного. Между тем Административный кодекс предполагает наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей.

С начала года на неряшливых домовладельцев наложены штрафы на общую сумму 20 054 992 тенге, из них взыскано 12 098 850 тенге.