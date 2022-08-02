Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую

Осенью прошлого года цена на картофель достигала 90–130 тенге за килограмм. Тогда стабфондом для реализации в Семее было приобретено 3 тыс. тонн овощей и картофеля. Но, как оказалось, этого объема не хватило.

Из года в год ситуация повторяется. СПК продолжает закупать продукцию у все той же агрофирмы, а семейчане продолжают жаловаться на дорогие и некачественные овощи и на то, что в торговых точках продукции стабфонда попросту нет.

Социально-предпринимательская корпорация «Ертис» из года в год закупает овощи для стабфонда в ТОО «Агрофирма «Приречное». Так, в 2018 году корпорация закупила у агрофирмы картофель, морковь, капусту и лук по явно завышенной цене – 59 тенге за кило. Торговым точкам эта продукция отпускалась уже по 65 тенге. По словам чиновников, в эту сумму вошли услуги овощехранилища. С учетом торговой надбавки до покупателей овощи из стабилизационного фонда доходили уже по цене 72 тенге за килограмм. В то время как картофель других крестьянских хозяйств свободно продавался на городских рынках по 50–55 тенге... Тогда невостребованными остались до 80% овощей, закупленных в стабфонде. Такая вот «стабилизация» получилась. Колоссальные средства были потрачены впустую.

В Семее и вовсе несколько лет подряд большая часть овощей из стабилизационного фонда так и осталась непроданной, сгнив на складах.

«Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль над расходованием государственных средств», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Именно на ОРЦ сегодня возлагаются большие надежды по обеспечению продовольственной безопасности страны. Особенно после того, как с этой задачей де-факто не справились стабилизационные фонды, о чем на расширенном заседании Правительства был вынужден сказать Президент РК.

Семейчане выстаивали длинные очереди, чтобы купить плодоовощную продукцию по 86 тенге. Но доставалась она не всем. Овощи в точки стабфонда подвозились два дня в неделю и раскупались за считанные часы. Напомним, что закуп ведется на бюджетные средства.

В конце прошлого года в Семее открылся первый оптово-распределительный центр Jolaman. Общая стоимость проекта, который осуществляется в поддержку инициатив Главы государства о создании национальной товаропроводящей сети со строительством оптово-распределительных центров, на данный момент составила 2,5 млрд тенге. На первом этапе пока вложили 1,6 млрд тенге.

Оптово-распределительный центр призван обеспечить продовольственную безопасность региона, снизить давление сезонного спроса и стабилизировать цены на продукцию агропромышленного комплекса, а также значительно сократить цепочку посредников между крестьянскими хозяйствами и конечным покупателем.

О необходимости создания общей системы сбыта продукции агропромышленного комплекса в Казахстане заговорили еще в 2017 году. Но тогда речь шла о сети торгово-логистических центров. Однако время и анализ этой формы работы крупных оптовых центров показали, что они не учитывают ряд важнейших составляющих – сбор продукции крестьянских хозяйств и ее сбыт мелким оптовикам, ресторанам, кафе и другим учреждениям.

Не секрет, что сегодня подавляющее большинство крестьянских хозяйств, особенно средних и мелких, использует овощехранилища и склады, доставшиеся в наследство от советского периода. Как правило, все они давно устарели, включая оборудование и сам процесс хранения плодо­овощной продукции.

Все это не лучшим образом сказывается на качестве овощей и картофеля, предлагаемых покупателям. Уже на этапе хранения и транспортировки потери урожая овощей составляют от 35 до 40%. То есть не менее трети собранной продукции просто сгнивает в хранилищах и на складах и не доходит до конечного потребителя. Отсюда огромные убытки у фермеров, снижение качества продукции на рынке, дефицит товара к концу весны и, как следствие, рост цен на овощи и картофель в течение полугода, вплоть до нового урожая.

– Этой ситуацией пользуются многочисленные оптовики-посредники, которые фурами скупают урожай с полей фермеров и здесь же перепродают другим оптовикам, что создает еще один ценовой барьер, либо перевозят его в другие регионы, сбывая по более высоким ценам. И эта схема абсолютно непрозрачна. Потому что оптовики, как правило, скрывают объемы грузоперевозок, чтобы выплачивать меньше налогов и других обязательных платежей в бюджет. Да и стабильности на рынке сельхозпродукции это не прибавляет. Именно поэтому мы часто наблюдаем сезонные скачки цен, которых при разумной организации рынка быть не должно, – считает генеральный директор оптово-распределительного центра Jolaman Мади Курманбай.

Всего в Казахстане к 2025 году планируется построить 20 ОРЦ различной мощности. С работой некоторых из них лично познакомились семейские предприниматели, прежде чем составить собственный бизнес-план.

– Мы объехали весь Казахстан и увидели, в каком состоянии инфраструктура хранения. Есть хорошие склады, есть просто отличные, например склады Continental Logistics в Нур-Султане и Шымкенте, Global City в Караганде, ОРЦ «Радуга» в Петропавловске, есть овощехранилища в Алматы, но этого недостаточно, нужно больше подобных складов, нужно больше ОРЦ. Мы учли многие факторы, связанные с созданием и техническим оснащением современных складов, и теперь лучшие решения применяем в своем проекте, – сообщил Мади Курманбай.

Семейский ОРЦ развернулся на площади в 12 га. Это бывший рынок «Сары» в районе поселка Жоламан, где в начале 2000-х годов проводились ярмарки выходного дня. Но условия для торговли там оставляли желать лучшего, и ярмарки перенесли в ТЛЦ «Северный». Предприниматели выкупили пустующую территорию вместе с земельным участком. И, разработав проектно-сметную документацию, приступили к строительству.

Для реализации проекта привлечены и заемные средства в объеме 1,2 млрд тенге. Со стороны АО «ФРП «Даму» оказывается поддержка: фонд субсидирует 9% годовой ставки по кредиту, оставшиеся 6% выплачивает сам заемщик.

ОРЦ Jolaman включает оптово-распределительный склад площадью 8 580 кв. м, емкостью одновременного хранения более 5,5 тонны овощей и картофеля. Центр оснащен морозильной и холодильной камерами по 40 тонн мяса каждая; откормочной площадкой на 300 голов КРС и лошадей; современным торговым павильоном, соответствующим всем санитарным нормам. Здесь же действует собственный убойный цех мощностью 50 голов КРС в сутки. При нем работает лицензированная ветеринарная лаборатория.

Как рассказал Мади Курманбай, складские помещения оптово-распределительного центра, где хранятся картофель и овощи – свекла, лук, капуста, морковь, оснащены современным оборудованием. Овощную продукцию размещают на специальных пятиярусных стеллажах. При этом процесс хранения находится под полным контролем автоматизированных электронных систем, обеспечивающих помимо вентиляции надлежащие параметры влажности, температуры воздуха. Вся продукция, закупленная у фермеров либо размещаемая фермерами на складах ОРЦ, проходит несколько этапов подготовки к продаже: отбор, калибровку и упаковку на высокотехнологичном голландском оборудовании.

Работа ОРЦ организована на принципах цифровизации. Здесь не только автоматизирован весь процесс хранения, но и ведется электронный документооборот, что обеспечивает прозрачность процесса движения продукции на складе.

В будущем цифровизация позволит, основываясь на показателях рыночного спроса потребителей, ежегодно планировать посевы плодоовощной продукции в регионе. Ну а излишки поставлять в другие регионы или экс­портировать за рубеж.

– Полная цифровизация процессов посева, уборки урожая и его движение на рынок обеспечит прозрачность как в части объемов выращенной продукции, так и в части ценообразования. ОРЦ, в свою очередь, поможет ее сохранить и перераспределить, – говорит Мади Курманбай.

ОРЦ Jolaman на взаимовыгодных условиях выстраивает парт­нерские отношения с сельхозпроизводителями области Абай и Восточно-Казахстанской области.

– По сути, ОРЦ со временем повсеместно придут на смену стабилизационным фондам, – уверен Мади Курманбай. – Государству не нужно будет тратить миллионы бюджетных средств на закуп картофеля и овощей. Этот сектор экономики будет отдан в свободную конкурентную среду. И ОРЦ разных регионов, конкурируя между собой, станут добиваться не только высокого качества своей продукции, они будут вынуждены сохранять приемлемые цены, чтобы сбывать продукцию в полном объеме, освобождая складские помещения под новый урожай.

Открытие ОРЦ преследовало одну, но очень значимую цель: хранение и продажу по сниженным ценам для населения социально значимых продуктов питания и плодоовощной продукции.

Работая напрямую с фермерами, руководство центра намерено стабилизировать цены на рынке, особенно на товары первой необходимости. Именно поэтому главные партнеры ОРЦ – сельскохозяйственные товаропроизводители.

По словам Мади Курманбая, работа с крестьянскими хозяйствами – значимый этап работы ОРЦ. В планах авторов проекта – строительство кросс-дока на 20 грузовых машин и масштабное развитие торгового туризма.