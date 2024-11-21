Стади-тур для региональных Общественных советов

При поддержке Министерства культуры и информации РК был организован стади-тур для членов общественных советов

Фото: пресс-служба Гражданского Альянса Казахстана

Мероприятие прошло 21 ноября 2024 года в Астане и собрало представителей общественных советов из Улытауской, Карагандинской, Туркестанской областей, а также городов Шымкента и Сарани.

Участники обсудили механизмы совершенствования общественного контроля, укрепление взаимодействия с государственными органами и роль общественных советов в решении актуальных вопросов. В рамках стади-тура состоялись встречи с депутатом Мажилиса Республики Казахстан, председателем Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции и Комиссии по помилованию при Президенте РК Маратом Башимовым и председателем Общественного совета города Астаны. На этих встречах поднимались вопросы противодействия коррупции, повышения прозрачности госорганов и важности открытого диалога при решении социальных проблем.

Завершением мероприятия стала презентация результатов проекта «Развитие общественных советов». Участникам были представлены успешные практики и рекомендации, направленные на укрепление общественного контроля и повышение эффективности взаимодействия граждан с государственными структурами. Стади-тур стал важным шагом в развитии институтов гражданского общества и укреплении роли общественных советов в Казахстане.