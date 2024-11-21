Стади-тур для региональных Общественных советов

Статьи
123

При поддержке Министерства культуры и информации РК был организован стади-тур для членов общественных советов

Фото: пресс-служба Гражданского Альянса Казахстана

Мероприятие прошло 21 ноября 2024 года в Астане и собрало представителей общественных советов из Улытауской, Карагандинской, Туркестанской областей, а также городов Шымкента и Сарани.

Участники обсудили механизмы совершенствования общественного контроля, укрепление взаимодействия с государственными органами и роль общественных советов в решении актуальных вопросов. В рамках стади-тура состоялись встречи с депутатом Мажилиса Республики Казахстан, председателем Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции и Комиссии по помилованию при Президенте РК Маратом Башимовым и председателем Общественного совета города Астаны. На этих встречах поднимались вопросы противодействия коррупции, повышения прозрачности госорганов и важности открытого диалога при решении социальных проблем.

Завершением мероприятия стала презентация результатов проекта «Развитие общественных советов». Участникам были представлены успешные практики и рекомендации, направленные на укрепление общественного контроля и повышение эффективности взаимодействия граждан с государственными структурами. Стади-тур стал важным шагом в развитии институтов гражданского общества и укреплении роли общественных советов в Казахстане.

#общество

Популярное

Все
Назад в будущее
Олжас Бектенов: Мы должны видеть практические результаты научных исследований
Криминал уходит в «цифру»
Главный ориентир – эффективное правосудие
Как нам трансформировать АПК
Дорога к знаниям открыта!
В межгосударственных отношениях все вопросы важны
В добрый путь, «Айналайын»!
Рыбная среда
Экологическое «нездоровье» подтверждено наукой
Проблему нехватки пастбищ решает возврат земель
Подиум для равных
Триумфальный «Экспромт» и неудержимый «Тумар»
Жителей Темиртау напугало видео с разгуливающим тигром
Офтейк-контракты повышают конкурентоспособность
Дмитрий набирает форму
Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов
Из незаконного оборота изъято более пяти тонн запрещенных веществ
Тридцать детей с аутизмом будут заниматься велоспортом
Деньги любят счет
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Чем будут кормить в школьных столовых?
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Эволюционирует «ныряющая» нить
Дружба – мотив серьезный
Год большой работы и серьезных наград
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
С чего начинается «Родина»
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

В Нацгвардии состоялась научно-теоретическая конференция
Международная конференция «ОнкоРенессанс-2024» состоялась в…
Казахстан – Венгрия: придать импульс многоплановому сотрудн…
Каждый ребенок должен быть услышан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]