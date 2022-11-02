Стал известен новый соперник Головкина

Австралийский боксер Майкл Зерафа (30-4, 19 КО) может провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сам Зерафа сообщил телеканалу Fox Sports Australia, что он и Головкин достигли устной договоренности провести поединок за титулы чемпиона мира в среднем весе в Австралии в марте следующего года.

Также 30-летний Зерафа заявил, что если победит 40-летнего GGG, то потребует встречи с другим австралийцем Тимом Цзю.

При этом ранее также отмечалось, что Головкин примерно в эти сроки должен разделить ринг со своим обязательным претендентом по линии IBF олимпийским призером из Бразилии Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО).

Посмотрим, что в итоге выберет GGG, которому еще советовали отказаться от титулов и выбрать более прибыльные бои, добавили в Vesti.kz.