Стали известны имена чемпионов Казахстана по теннису

Это Григорий Ломакин и Сандугаш Кенжибаева

Фото: ФТК

В столичном центре «Даулет» завершился взрослый чемпионат Казахстана по теннису, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

У мужчин в финале сошлись Григорий Ломакин и Ильяс Маратулы. В двух сетах победа досталась представителю темиртауской школы тенниса Ломакину - 7:6 (7:0), 6:1. Бронзовым призером чемпионата стал Виталий Зацепин.

У женщин «золото» чемпионата Казахстана выиграла Сандугаш Кенжибаева, которая в финале разгромила Альбину Какенову со счетом 6:1, 6:1. «Бронза» на счету у Асылжан Арыстанбековой.

Призовые места в парном разряде были разыграны следующим образом:

Мужчины:

1 место - Григорий Ломаки/Виталий Зацепин;

2 место - Ильяс Маратулы/Ерасыл Ердильда;

3 место - Данир Калдыбеков/Ерасыл Мурат

Женщины:

1 место - Асылжан Арыстанбекова/Мария Синицына;

2 место - Аружан Сагандыкова/Сандугаш Кенжибаева;

3 место - Ариана Гогулина/Альбина Какенова.