Стали известны имена чемпионов Казахстана по теннису

Это Григорий Ломакин и Сандугаш Кенжибаева
В столичном центре «Даулет» завершился взрослый чемпионат Казахстана по теннису, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана
У мужчин в финале сошлись Григорий Ломакин и Ильяс Маратулы. В двух сетах победа досталась представителю темиртауской школы тенниса Ломакину - 7:6 (7:0), 6:1. Бронзовым призером чемпионата стал Виталий Зацепин.
У женщин «золото» чемпионата Казахстана выиграла Сандугаш Кенжибаева, которая в финале разгромила Альбину Какенову со счетом 6:1, 6:1. «Бронза» на счету у Асылжан Арыстанбековой.
Призовые места в парном разряде были разыграны следующим образом:
Мужчины:
1 место - Григорий Ломаки/Виталий Зацепин;
2 место - Ильяс Маратулы/Ерасыл Ердильда;
3 место - Данир Калдыбеков/Ерасыл Мурат
Женщины:
1 место - Асылжан Арыстанбекова/Мария Синицына;
2 место - Аружан Сагандыкова/Сандугаш Кенжибаева;
3 место - Ариана Гогулина/Альбина Какенова.