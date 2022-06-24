Происшествия
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы

Активист Ислам Угушев, принимавший участие в поисках пропавшего подростка в Алматы, рассказал в Facebook, как всё произошло, сообщает Kazpravda.kz.

"Этого славного и доброго пацана звали Тимур, ему было 14 лет. Он был убит руками собственного друга, с которым давно дружил и общался. Как выяснилось, друг, которого зовут Никита (15 лет), воровал деньги из дома Тимура, в который его пускали, потому что доверяли, как своему.

22 июня Никита позвонил Тимуру, чтобы встретиться с ним и решить вопрос касательно этих ворованных денег из дома. Тима встречи этой не желал, но все же пошёл. Никита, не смотря на дружбу с Тимой, с особой жестокостью убил его. Разбил ему голову, а после, когда Тима не смог уже дать отпор, Никита задушил его шнурками от кроссовок, в которых был Тима. После всего содеянного, Никита как ни в чем не бывало, ездил с родственниками убитого и делал вид, что помогает в поисках. Более того, он забрал банковскую карту Тимы и совершал с неё покупки. А всем, кто разыскивал Тимура, он говорил: "Я его вообще не видел, он позвонил мне и сказал, что у него важная встреча в городе.

В голове не укладывается такая жестокость, бесчеловечность и предательство. Ведь Тима доверял Никите. Мы приложим все усилия, чтобы убийце дали максимально большой срок в самой страшной тюрьме страны", - написал активист, опубликовав фото убитого подростка.

Напомним, в Алматы сегодня нашли пропавшего подростка в одном из садоводческих обществ.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан гр. Р., 2006 года рождения. Подозреваемый признался в убийстве своего знакомого. Досудебное расследование продолжается. Назначены экспертизы", - сообщили в полиции города.

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