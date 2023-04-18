Стали известны самые богатые города мира в 2023 году

Богатейшими городами мира в 2023 году стали Нью-Йорк, Токио и Сан-Франциско, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

фото: А.Аманжолова

Стал известен топ-10 богатейших городов мира в 2023 году. Данные 18 апреля привела «Известиям» компания в сфере планирования местожительства Henley & Partners и аналитическая компания New World Wealth.

Так, на первом месте оказался Нью-Йорк, в котором проживает 340 тыс. миллионеров. Другие американские города — Сан-Франциско (285 тыс. миллионеров) и Лос-Анджелес (205,4 тыс. миллионеров) — находятся на третьем и шестом местах соответственно.

Токио, который возглавлял список 10 лет назад, занимает второе место с 290,3 тыс. миллионеров. Лондон на третьей строчке (258 тыс. состоятельными резидентами), Сингапур (240,1 тыс.) на пятом месте и Сидней на десятой позиции (126,9 тыс. миллионеров).

В Сиднее, где расположены одни из самых дорогих пригородов мира, за последние 20 лет наблюдался особенно сильный приток состоятельных людей, и, по прогнозам, к 2040 году город войдет в пятерку самых богатых городов мира.

Седьмое, восьмое и девятое места рейтинга принадлежат китайским городам — Гонконг (129,5 тыс. миллионеров), Пекин (128,2 тыс.) и Шанхай (127,2 тыс.). Пекин и Шанхай оказались в десятке только в последнее десятилетие, Гонконг же, напротив, опустился с четвертого (на котором был в 2012 году) на седьмое место.

15 марта некоммерческая организация Oxfam America сообщила, что суммарное благосостояние миллиардеров в США с начала пандемии выросло почти на треть, и на 86,3% - с 2013 года, достигнув $4,51 трлн.