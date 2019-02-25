Стало известно, кто представит Казахстан на Miss USSR UK-2019
Екатерина Елисеева
Лаура Мухтар представит Казахстан на международном конкурсе красоты Miss USSR UK-2019, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В Instagram-аккаунте конкурса сообщается, что Лаура – финалистка конкурса "Мисс Алматы-2018". Она учится на режиссера-постановщика в Академии художеств им. Т. Жургенова. Окончила театральный факультет.
Девушка участвовала в различных фотосессиях и конкурсах. Работала в театре, после чего решила попробовать себя в кино. В настоящее время конкурсантка работает хореографом.
Известно, что у Лауры много хобби. Она любит читать, петь, рисовать, кататься на велосипеде и заниматься спортивным плаванием. А спорт для нее – это философия жизни.
"Я должна доказать самой себе, что могу это сделать, и что у меня все получится", – отмечает Лаура.
Гранд-финал международного конкурса красоты Miss USSR UK 2019 состоится 27 апреля в центре Лондона на сцене Hilton on Park Lane. В конкурсе участвуют девушки из 15 стран бывшего СССР.