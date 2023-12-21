Станция на плаву

Напомним: 9 декабря в Атырау была приостановлена подача воды с водоочистных сооружений из-за образования в местах забора ледяной шуги. Одним из способов решения проблемы, связанной в том чис­ле с обмелением Урала, может стать приобретение плавучей станции водоподъема.

Как рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Асан Нургалиев, такая станция сможет перемещаться по руслу Урала.

Также разрабатывается дополнительный проект по строительству шестой фильтровальной станции мощностью до 60 тыс. кубометров воды в сутки. В настоящее время он проходит государственную экспертизу.