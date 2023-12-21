Станция на плаву Общество 21 декабря 2023 г. 3:30 3 Серик Кабдулов После аварийной ситуации, которая оставила Атырау без воды, местные власти решили приобрести плавучую насосную станцию. Напомним: 9 декабря в Атырау была приостановлена подача воды с водоочистных сооружений из-за образования в местах забора ледяной шуги. Одним из способов решения проблемы, связанной в том числе с обмелением Урала, может стать приобретение плавучей станции водоподъема. Как рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Асан Нургалиев, такая станция сможет перемещаться по руслу Урала. Также разрабатывается дополнительный проект по строительству шестой фильтровальной станции мощностью до 60 тыс. кубометров воды в сутки. В настоящее время он проходит государственную экспертизу. #авария #Атырау #вода #насосная станция #насос