13
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Фонд «Қазақстан халқына» реализовал в регионе более 30 проектов на 24 млрд тенге

фото автора

Напомним, общественный фонд был создан более трех лет назад по поручению Президента. За время существования благотворительной организации на ее счет от бизнесменов и предприятий поступило свыше 280 млрд тенге.

Во время пресс-тура, организованного для карагандинских работников СМИ, стало известно, что на реализацию 33 проектов и программ в области из фонда было потрачено 24 млрд тенге.

Половина этой суммы вложена в сферу здравоохранения. В частности, три благотворительных проекта помогли улучшить качество медицинских услуг в многопрофильной областной детской больнице. В рамках одного из них – по оснащению Центра раннего вмешательства – закуплено оборудование на 64 млн тенге; на реализацию второго – по развитию детской нейрохирургичес­кой службы – потрачено 92 млн тенге; на третий – по созданию реабилитационного центра – фонд «Қазақстан халқына» выделил 185 млн тенге.

– На момент открытия реабилитационного центра у нас было всего десять маленьких пациентов, а сейчас ежегодно мы принимаем по 1 600 детей, – отмечает директор многопрофильной областной детской больницы Аргын Бидайбаев. – Дело в том, что наш центр оснащен самым современным оборудованием и имеет штат квалифицированных специалистов. Женщины, которые приезжают к нам со своими детьми, видят результат лечения и по сарафанному радио передают информацию дальше.

Врачи провели для журналис­тов мини-экскурсию. В центре все продумано до мелочей, и дети не чувствуют себя тут как в больнице. На стенах яркие рисунки, в коридорах – мягкая мебель, в уголке для отдыха – телевизор. Когда мы пришли, по коридорам два юных пациента нарезали круги на ортопедических велосипедах. Мальчики искренне радовались и, конечно, в этот момент не чувствовали, что отличаются от своих здоровых сверстников.

В реабилитационном центре с детьми работает мультидисцип­линарная команда, в которую входят неврологи, реабилитологи, логопеды, дефектологи, психологи, инструкторы по ЛФК и трудотерапевты. Здесь действуют кабинеты лечебной физкультуры, интерактивная комната и иммерсионная ванна.

Родители особенных детей благодарят здешних врачей, отмечая положительные результаты реабилитационных программ. В их числе – Снежана Смеречинская. Ее сын пострадал в аварии, и сотрудники реабилитационного центра в буквальном смысле поставили малыша на ноги.

– Раньше мой сын был прикован к инвалидной коляске. Врачи не обещали, что он вернется к нормальной жизни, – рассказывает карагандинка. – Но здесь нам помогли. Он начал ходить. Сейчас мы на втором этапе реа­билитации. Надеюсь, мой ребенок полностью восстановится и снова будет бегать.

Другой проект, реализованный фондом «Қазақстан халқына» в Карагандинской области, называется «Развитие комбустиологической службы». В его рамках более 500 млн тенге израсходовано на покупку медоборудования для лечения больных с термическими травмами. Противоожоговые кровати, наркозно-дыхательные аппараты, ультразвуковые деструкторы и другую медтехнику получили многопрофильная больница им. Х. Макажанова и многопрофильная больница города Темиртау.

– Благодаря фонду мы получили три противоожоговые кровати, – говорит руководитель травматологического центра многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Берик Тулеу­баев. – Они заполнены кварцевым песком, а снизу стоят турбины, которые подают воздух необходимой температуры. За счет этого пациент как бы находится в невесомости. В его пораженных тканях сохраняется кровоток, и человек почти не испытывает боли.

Добавим, что благодаря поддержке фонда «Қазақстан халқына» в регионе воплощено в жизнь девять проектов в сфере образования. На них в общей сложности было направлено 7,7 млрд тенге.

К примеру, в рамках проекта по внедрению опыта лицеев «Білім-Инновация» 86 школ области получили лабораторное и дидактическое оборудование, а также мебель для кабинетов физики, химии и биологии. Еще 46 учебным заведениям, ставшим участниками программы «Болашақ инженерлер», подарили программно-аппаратные комплексы для изучения робототехники.

Словом, деньги из фонда «Қазақстан халқына» идут на улучшение качества медицинских и образовательных услуг, на что в госбюджете порой не хватает средств.

#Карагандинская область #фонд #Қазақстан халқына

