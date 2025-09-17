фото автора

Напомним, общественный фонд был создан более трех лет назад по поручению Президента. За время существования благотворительной организации на ее счет от бизнесменов и предприятий поступило свыше 280 млрд тенге.

Во время пресс-тура, организованного для карагандинских работников СМИ, стало известно, что на реализацию 33 проектов и программ в области из фонда было потрачено 24 млрд тенге.

Половина этой суммы вложена в сферу здравоохранения. В частности, три благотворительных проекта помогли улучшить качество медицинских услуг в многопрофильной областной детской больнице. В рамках одного из них – по оснащению Центра раннего вмешательства – закуплено оборудование на 64 млн тенге; на реализацию второго – по развитию детской нейрохирургичес­кой службы – потрачено 92 млн тенге; на третий – по созданию реабилитационного центра – фонд «Қазақстан халқына» выделил 185 млн тенге.

– На момент открытия реабилитационного центра у нас было всего десять маленьких пациентов, а сейчас ежегодно мы принимаем по 1 600 детей, – отмечает директор многопрофильной областной детской больницы Аргын Бидайбаев. – Дело в том, что наш центр оснащен самым современным оборудованием и имеет штат квалифицированных специалистов. Женщины, которые приезжают к нам со своими детьми, видят результат лечения и по сарафанному радио передают информацию дальше.

Врачи провели для журналис­тов мини-экскурсию. В центре все продумано до мелочей, и дети не чувствуют себя тут как в больнице. На стенах яркие рисунки, в коридорах – мягкая мебель, в уголке для отдыха – телевизор. Когда мы пришли, по коридорам два юных пациента нарезали круги на ортопедических велосипедах. Мальчики искренне радовались и, конечно, в этот момент не чувствовали, что отличаются от своих здоровых сверстников.

В реабилитационном центре с детьми работает мультидисцип­линарная команда, в которую входят неврологи, реабилитологи, логопеды, дефектологи, психологи, инструкторы по ЛФК и трудотерапевты. Здесь действуют кабинеты лечебной физкультуры, интерактивная комната и иммерсионная ванна.

Родители особенных детей благодарят здешних врачей, отмечая положительные результаты реабилитационных программ. В их числе – Снежана Смеречинская. Ее сын пострадал в аварии, и сотрудники реабилитационного центра в буквальном смысле поставили малыша на ноги.

– Раньше мой сын был прикован к инвалидной коляске. Врачи не обещали, что он вернется к нормальной жизни, – рассказывает карагандинка. – Но здесь нам помогли. Он начал ходить. Сейчас мы на втором этапе реа­билитации. Надеюсь, мой ребенок полностью восстановится и снова будет бегать.

Другой проект, реализованный фондом «Қазақстан халқына» в Карагандинской области, называется «Развитие комбустиологической службы». В его рамках более 500 млн тенге израсходовано на покупку медоборудования для лечения больных с термическими травмами. Противоожоговые кровати, наркозно-дыхательные аппараты, ультразвуковые деструкторы и другую медтехнику получили многопрофильная больница им. Х. Макажанова и многопрофильная больница города Темиртау.

– Благодаря фонду мы получили три противоожоговые кровати, – говорит руководитель травматологического центра многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Берик Тулеу­баев. – Они заполнены кварцевым песком, а снизу стоят турбины, которые подают воздух необходимой температуры. За счет этого пациент как бы находится в невесомости. В его пораженных тканях сохраняется кровоток, и человек почти не испытывает боли.

Добавим, что благодаря поддержке фонда «Қазақстан халқына» в регионе воплощено в жизнь девять проектов в сфере образования. На них в общей сложности было направлено 7,7 млрд тенге.

К примеру, в рамках проекта по внедрению опыта лицеев «Білім-Инновация» 86 школ области получили лабораторное и дидактическое оборудование, а также мебель для кабинетов физики, химии и биологии. Еще 46 учебным заведениям, ставшим участниками программы «Болашақ инженерлер», подарили программно-аппаратные комплексы для изучения робототехники.

Словом, деньги из фонда «Қазақстан халқына» идут на улучшение качества медицинских и образовательных услуг, на что в госбюджете порой не хватает средств.