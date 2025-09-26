Компания объявила о закрытии 434 кофеен в Северной Америке из-за низкой эффективности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Getty images

По словам генерального директора компании Брайана Никкола, сотни точек Starbucks будут закрыты до конца месяца, что составит около 1% от их общего числа. Если к концу июня у Starbucks насчитывалось 18 734 точки, то к концу сентября число кофеен сократится до 18 300. В письме к сотрудникам Никкол сообщил, что компания закрывает те точки, которые «не смогли создать такую среду, которую ожидают наши клиенты и партнеры или где мы не видим пути к финансовым результатам».

Бизнес Starbucks продолжительное время испытывает трудности. Сеть уже закрыла большое количество кофеен и объявила о второй волне сокращений (первая прошла в феврале, тогда было уволено около тысячи сотрудников). В этот раз Starbucks объявила об увольнении 900 сотрудников.

«Я верю, что эти шаги необходимы для создания лучшего, более сильного и более устойчивого Starbucks», - сказал Никкол.

Несмотря на сотни закрытий, Starbucks заявила, что также планирует обновить более 1 000 точек. Новый облик Starbucks предполагает более уютные кресла, больше розеток и более теплые цвета в оформлении.

Никкол присоединился к Starbucks около года назад, поставив цель остановить спад продаж в США. Однако финансовые результаты не оправдали ожиданий: цена акций упала, а продажи не восстановились. Он сократил меню примерно на 30%, одновременно вводя новые позиции, такие как протеиновые топинги и кокосовая вода.

Не все меры сработали: попытка изменить униформу привела к судебному иску, а некоторые новые напитки оказались слишком сложными для приготовления в часы пик.