Starlink в сельских школах

Общество
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Любовь Доброта

329 школ Туркестанской облас­ти подключены к спутниковому Интернету.

фото из архива "КП"

Теперь в отдаленных и предгорных населенных пунктах школьники и учителя могут пользоваться высокоскоростной сетью. В общей сложности на основании контракта с АО «Республиканский центр космической связи» подключат к Starlink 330 школ. Оставшееся учебное заведение получит доступ к Интернету через SpaceX после завершения в нем капитального ремонта. Сделают это не позднее августа текущего года.

Ранее все 330 школ были подключены к низкоскоростной Сети, мощность которой составляла до 20 Мбит⁄с по технологии радиопередачи.

Подключение к Starlink стало важным шагом в цифровизации образовательного процесса и ликвидации цифрового неравенства, которое долгое время испытывали школьники и педагоги этих учебных заведений в сравнении со своими сверстниками и коллегами.

Теперь Сеть есть во всех 911 государственных школах региона. В 581 школе установлен Интернет со скоростью 20–80 Мбит⁄с посредством волоконно-оптической линии связи. В ближайшее время планируется охватить оптикой еще 33 школы.

#село #интернет #школы #сеть #Starlink

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