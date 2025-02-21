Стартовал II открытый Кубок по шахматам «Senat Open 2025»

Ожидается участие около 3 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Турнир охватит всю страну. Организаторы — KazChess/КФШ при поддержке Сената.

В турнире, проводимом уже второй год подряд, принимают участие госслужащие, ветераны, депутаты маслихатов и парламента, члены общественных советов и журналисты. Его основная цель – дальнейшее развитие массового шахматного движения в нашей стране.

«Этот турнир вполне справедливо считается одним из самых масштабных событий в шахматной жизни нашей страны, а широкая география и качественный состав участников подтверждают его самый высокий статус. Организация турнира стала возможной благодаря совместным усилиям Казахстанской федерации шахмат и Сената парламента страны. И, конечно, личной вовлеченности и поддержке спикера палаты – Маулена Сагатханулы Ашимбаева», - отметил президент Казахской федерации шахмат Тимур Турлов.

Борьба за титул делится на три этапа. Отборочные турниры пройдут с 21 февраля по 18 мая во всех регионах. Полуфиналы состоятся с 15 июня по 9 августа в пяти макрорегионах: Север, Центр, Юг, Запад и Восток. Финал запланирован на 29 августа в Астане.

Игры проходят по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — 10+5 (10 минут на партию + 5 секунд за ход). По результатам отборочных турниров 35 лучших игроков выходят в полуфиналы, а затем — в финал.

Первый отборочный этап пройдет 21 февраля в Туркестане. Турнир завершится 18 мая в Усть-Каменогорске. Полуфиналы стартуют 15 июня в Кокшетау далее эстафету подхватят Семей, Туркестан, Уральск и Талдыкорган.

Победители отборочных турниров получат медали и дипломы. Лучшие игроки полуфиналов выйдут в финал, который пройдет в столице. Чемпионы получат титул и возможность участвовать в командном первенстве. Общекомандный успех определится по наименьшей сумме мест, занятых тремя лучшими игроками.

Напомним, что 31 августа 2024 года в Астане прошёл финал 1-го Открытого Кубка Сената с участием победителей пяти полуфиналов, а также депутатов Сената и журналистов республиканских СМИ. Всего 130 участников. Обладателем переходящего большого кубка стала команда Астаны. В ее составе: Кайрат Курмангалиев, Кунанбай Сагнаев и Рустем Омаров.