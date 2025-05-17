При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан сегодня дали старт одному из самых популярных интеллектуальных турниров в нашей стране — «Aqyl Battle CUP» КВН, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Турнир проводится на государственном языке в рамках проекта «Тіл тағдыры – ел тағдыры» среди казахстанцев в возрасте от 14 до 35 лет.

Цель проекта - развитие казахского языка и расширение сферы его применения, повышение интереса молодежи к знаниям, содействие росту творческого и интеллектуального потенциала.

Интеллектуальный турнир пройдёт в несколько этапов.

Первый – в офлайн-формате в Астане (16 мая), Шымкенте (21 мая) и в Алматы (23 мая). В остальных регионах страны соревнование будет проводиться 30-31 мая в онлайн-формате через мобильное приложение «Aqyl Battle».

В гранд-финал попадут 20 лучших команд со всех регионов страны. В этом году конкуренцию им составят также сборные других тюркских стран.

Общий призовой фонд – 3 600 000 тенге.