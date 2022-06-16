Стартовало первое заседание Национального курултая

Началось первое заседание Национального курултая под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Улытау, передает Kazpravda.kz.

Напомним, Президент РК прибыл с рабочим визитом в новообразованную область Улытау, чтобы принять участие в первом заседании Национального курултая.

Ранее в своем обращении к народу Казахстана после проведения референдума по поправкам в Конституцию Глава государства сообщил о проведении первого заседания курултая.

"Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства", - отметил Президент.

15 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Также пресс-служба Президента РК опубликовала состав Национального курултая.