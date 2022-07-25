Стартовал приём заявлений для участия в августовском ЕНТ

Прием заявок для участия в августовском ЕНТ начался сегодня, 25 июля, и продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах.

Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Стоит отметить, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, на августовском тестировании смогут поменять комбинацию профильных предметов

"К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не смогли набрать пороговый балл. Без порогового балла они не смогут поступить в высшие учебные заведения страны. Для того, чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности, могут поступить на обучение по итогам собеседования, добавили в министерстве.