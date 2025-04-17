Стартовала неделя мероприятий, посвященная Национальному дню книги

Культура,Литература
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Венера Баталова
корреспондент

Целью мероприятия является укрепление связи между писателем, книгой и читателем, популяризация культурно-духовных ценностей, а также стимулирование интеллектуального развития молодежи

Фото: пресс-служба МКИ РК

При поддержке Министерства культуры и информации РК в Национальной академической библиотеке РК состоялся День открытых дверей под названием «Ұлт және ұлттық кітап», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ РК

Также прошло торжественное открытие обновленного коворкинг-центра библиотеки — современного пространства для совместной работы, общения и повышения уровня знаний читателей.

Кроме того, был организован круглый стол «Кітап – ұлттық құндылық», на котором была представлена независимая литературная премия Mecenat.kz, направленная на поддержку отечественной литературы.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Казахстане Яап Ора, поэт и драматург Баянгали Алимжанов, профессор Асимa Ишанова, писатель Нартай Сауданбекулы, литературный критик Амангельды Кеншиликулы и другие представители творческой интеллигенции.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись: мастер-класс лауреата Государственной премии РК Розы Мукановой «Кітап – ақыл нұры», открытие художественной выставки «Айнадан/Зазеркалье», интеллектуальная викторина для школьников «Озық ой алаңы», а также показ документального фильма журналиста Маншук Шымырбай «Dana. The World Citizen».

В этот день во всех регионах страны прошли Дни открытых дверей, книжные фестивали, выставки-ярмарки, а также совместные мероприятия с издательствами и книжными магазинами. Всего в акциях по республике приняли участие около 25 000 человек.

#мероприятия #неделя #день книги

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