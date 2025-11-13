В частности, грядет увеличение площади поливных земель, на которых будут выращивать зерновую кукурузу и сою (объемом до 50 тыс. и 15 тыс. тонн в год соответственно). Будут внедрены современные влагосберегаю­щие технологии, что позволит нарастить­ продуктивность почвы в 4–6 раз. По оценкам экспертов, проект внесет весомый вклад в снижение импортозависимости по соевым бобам, укрепление кормовой базы животноводства и расширение экспортного потенциала отрасли.

– Развитие агропромышленного комплекса – один из ключевых приоритетов, – отметил аким области Марат Султангазиев. – Мы поддерживаем проекты, которые формируют новые подходы к использованию земельных и водных ресурсов. Перевод неорошаемых земель в орошаемые откроет большие возможности для сельского хозяйства и обеспечит устойчивый рост экономики региона.

К слову, вышеозначенный меморандум – часть масштабного плана по созданию в республике агроиндустриального кластера. На эти цели инвестор – швейцарская компания Harvest Group SA, в состав которой входит ТОО «Харвест Агрохолдинг» – планирует потратить 700 млн долларов.

Проект охватывает территории сразу нескольких областей – Алматинской, Жамбылской, Жетысу, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской. Harvest Group SA проведет инженерно-геологические и агрохимические изыскания, займется проектированием и монтажом систем полива и водозабора, подведением инфраструктуры и запуском сельхозпроизводства.

Ожидается, что площадь орошаемых земель вырастет до 300 тыс. га, на которых будут возделывать кукурузу, сою, ячмень и другие сельхозкультуры. Кроме того, планируется строительство заводов по выпуску соевого концентрата, аминоксилот. Из технической конопли будут изготавливать панели, утеплители и плиты для строительной отрасли. Первый этап проекта уже стартовал в Кызылординской области.

Еще один крупный инвестиционный проект, предусматриваю­щий строительство сахарного завода, стартует в скором времени в Конаеве. Как сообщили в акимате Алматинской области, местные фермеры уже выразили готовность приступить к выращиванию сахарной свеклы на площади 100 тыс. га, чтобы обеспечить сырьем производственные потребности будущего предприятия.

Вопросы подготовки к реализации проекта были обсуждены в ходе недавней встречи вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина с инвестором, президентом компании Al Khaleej Sugar из Объе­диненных Арабских Эмиратов Аль Гурэйр Джамалем.

Для размещения завода в Конаеве уже выделен земельный участок площадью 1 000 га. Территория включена в состав СЭЗ «Alatau», где для инвесторов предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Ведутся работы по обеспечению участка газо- и электроснабжением. На первом этапе под посевы сахарной свеклы планируется выделить 65 тыс. га.

Участники встречи отметили важность оперативного решения организационных и административных вопросов, для чего предложено создать межведомственную рабочую группу. Представители компании Al Khaleej Sugar выразили заинтересованность в скорейшем заключении EPC-контракта, что даст возможность ускорить начало строительно-монтажных работ.

Оператором проекта выступает ТОО «QazaqArab Sugar». Проект­ная мощность предприя­тия составит 500 тыс. тонн сахара в год, общий объем инвестиций – 313,6 млрд тенге. На заводе, который намечено построить в ближайшие три года, будет соз­дано 450 рабочих мест. По оценкам специалистов отрасли, ввод предприятия в эксплуатацию позволит снизить зависимость внутреннего рынка от импорта сахара.

Остается добавить, что Al Khaleej Sugar контролирует около 3% мирового рынка рафинированного сахара. Производственная мощность компании – до 2 млн тонн продукции в год.