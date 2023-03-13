Более 3 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года

С начала 2023 года в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 3 134 этнических казаха, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

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По состоянию на 1 марта 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 110,1 тыс. этнических казахов.

"Более половины кандасов (50,0%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 16,3% – из КНР, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27%), Мангистауской (16,6%), Туркестанской (7,1%) и Жамбылской (3,6%) областях, а также в городах Астана (10,5%), Алматы (7,6%) и Шымкент (6,5%)", – говорится в сообщении МТСЗН.

69,1% прибывших находятся в трудоспособном возрасте, 22,7% – моложе трудоспособного, 8,2% – пенсионеры.

Отмечается, что из числа кандасов трудоспособного возраста 20,1% имеют высшее образование, 40,9% среднее специальное образование, 35,2% общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.