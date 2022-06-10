"Стелс-омикрон" выявили в 12 регионах Казахстана

Министерством здравоохранения выявлена циркуляция "Стелс-омикрон" штамма коронавируса в регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.



"По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 "Омикрон" штамм – 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 "Стелс-омикрон" – 36,7%, B.1.617-Delta – 1,4%", – говорится в сообщении.



Отмечается, что для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проведено полногеномное секвенирование. По его итогам установлена циркуляция BA.2 "Стелс-омикрон" (93,8%) в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, Алматы и Нур-Султане, BA.1 "Омикрон" штамм (6,2%) в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султан.



"Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации министерство настоятельно рекомендует своевременно проводить вакцинацию, ревакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны 3 вида вакцин (Пфайзер, Синофарм и КазВак), из них 2 одобрены Всемирной организацией здравоохранения", – отмечается в сообщении.