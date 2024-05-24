Стендап-комик поплатился арестом за нецензурщину перед своей аудиторией

Обвиняемый во время выступления в увеселительном заведении выражался нецензурной бранью в адрес присутствующих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Стендап-комик обвинялся в совершении мелкого хулиганства. Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил факты, изложенные в материалах дела.



Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.



Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что ранее модный блогер из Алматы была арестована на 7 суток за мат в соцетях.