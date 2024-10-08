Степной пожар в Карагандинской области: какая сейчас ситуация

О ситуации аким Каркаралинского района Карагандинской области Адильжан Аргынов рассказал в прямом эфире телеканала «24KZ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Карагандинской области

Принимаются все меры для того, чтобы ликвидировать степной пожар в Каркаралинском районе. Сил и средств хватает. Угрозы населённым пунктам нет.

«В селе Теректы развёрнут оперативный штаб с участием вице-министра по ЧС. Принимаются все меры по ликвидации пожара. Хватает сил и средств. ГСМ полностью обеспечивается. Спасателям доставляют еду и воду. В настоящее время информации о потерях скота нет. Мы находимся в контакте со всеми фермерами. Площадь пожара – 35 000 га», – сказал Адильжан Аргынов.

Он отметил, что вся работа под контролем штаба. Спасатели работают круглосуточно, но тушение пожара осложняется сильным, порывистым ветром.

Напомним, что степной пожар начался 6 октября. В результате ЧП погиб 33-летний пожарный Хали Хайрат, еще трое человек были госпитализированы.