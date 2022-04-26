Стихия воды

Ливень стал причиной наводнения в пяти населенных пунктах Казыгуртского и Сарыагашского районов Туркестанской области.

Непродолжительный, но очень сильный ливень натворил немало бед. Селевые потоки обрушились на жилые дома и хозяйственные постройки, размыли дороги и поля. Мутная вода побежала по улицам, затопила подворья, рестораны и дома, унесла в водовороте строения из самана и домашний скот. Видео разрушительной стихии заполонили социальные сети.

В списке пострадавших значатся четыре населенных пунктах Казыгуртского района и один – Сарыагашского. Органы местной исполнительной власти предпринимают экстренные действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обильных осадков.

По информации заместителя начальника ДЧС области Ерика Сарыбаева, из подтопленных территорий эвакуированы 50 человек, которых временно приютили родственники. Паводковой водой затоплены 53 подворья, 18 домов, один ресторан, 16 административных и общественных зданий. Количество пропавших и погибших домашних животных выясняется.

В ДЧС сообщили, что в спасательных работах задействованы 56 сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям и 19 сотрудников местных исполнительных органов. 15 единиц специальной техники и 11 мотопомп заняты откачкой воды и очисткой каналов.

Акиматами районов запущена горячая линия, на которой принимают от жителей сообщения по фактам подтопления улиц, дворов домов. По каждому такому звонку проводятся экстренные мероприятия.

По сведениям Казгидромета, в горных районах региона ожидаются сильные осадки. На севере и западе области днем в горных районах возможны грозы, град, ураган.