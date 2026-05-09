Столичного ветерана войны Рзагула Байкешева торжественно поздравили с Днём Победы

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Фото: акимат Астаны

В столичном районе Алматы состоялось торжественное мероприятие в честь ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева. Фронтовика поздравили с Днём Победы представители местных исполнительных органов, общественных организаций, ветераны и школьники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Мероприятие прошло в теплой и торжественной атмосфере. Во дворе дома ветерана собрались жители района, представители Совета ветеранов, военно-патриотических объединений, учащиеся школ и представители акимата.

Рзагулу Байкешеву в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо от имени Президента Республики Казахстан.

Аким района Алматы, обращаясь к ветерану, отметил его вклад в Победу, подчеркнув, что подвиг поколения фронтовиков навсегда останется примером мужества, самоотверженности и преданности Родине.

«Для всех нас огромная честь сегодня находиться рядом с человеком, который прошел тяжелые годы войны и внес вклад в Победу. Ваше поколение проявило невероятную силу духа, стойкость и героизм. Благодаря вам мы живем под мирным небом, строим независимый Казахстан и воспитываем новое поколение в духе патриотизма и уважения к истории», — отметил аким района.

Во время мероприятия прозвучали песни военных лет в исполнении духового оркестра Управления культуры города Астаны. Музыканты исполнили известные композиции, ставшие символами памяти о военном времени.

Особенно трогательным моментом стала встреча ветерана с учащимися школ района. Ученики подготовили для фронтовика поздравления, прочитали стихи и выразили слова признательности за подвиг поколения Победы. Дети пожелали ветерану крепкого здоровья, долголетия и поблагодарили его за мирное небо над головой.

Представители Совета ветеранов района подчеркнули, что подобные встречи имеют важное значение для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

«Наш долг — помнить о героях, которые защитили Родину в годы Великой Отечественной войны. Такие встречи помогают молодому поколению лучше понимать цену мира, независимости и человеческой жизни», — отметили представители ветеранской организации.

В свою очередь участники военно-патриотических объединений подчеркнули, что пример фронтовиков остается ориентиром для молодежи и будущих поколений казахстанцев.

Гости мероприятия вручили ветерану цветы и памятные подарки, а также выразили искреннюю благодарность за самоотверженное служение Родине и многолетний жизненный путь, ставший примером стойкости и преданности своей стране.

По словам организаторов, чествование ветеранов Великой Отечественной войны в столице проходит ежегодно.

В Астане проводятся памятные и праздничные мероприятия, направленные на поддержку фронтовиков и тружеников тыла, а также сохранение исторической памяти о событиях военных лет.

Организаторы подчеркнули, что уважение к ветеранам является важной частью государственной политики и общественных ценностей Казахстана.

Подобные мероприятия не только позволяют выразить благодарность поколению Победы, но и укрепляют преемственность поколений, воспитывая у молодежи чувство ответственности за будущее страны.

Торжественная встреча завершилась общим фотографированием и теплыми пожеланиями ветерану. Участники мероприятия отметили, что такие моменты напоминают о важности единства, мира и сохранения памяти о подвиге народа в годы войны.

