Столичные гимнастки завоевали 4 медали в Афинах

В столице Греции Афинах завершился VIII международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Афродиты», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

В этом соревновании в одиночном разряде награды завоевали 3 спортсмена национальной сборной – гимнастки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 г. Астаны. В частности, столичная гимнастка Эрика Жайлауова стала бронзовым призером, еще одна наша землячка Дарья Кошербаева завоевала четвертое место.

Также призовые места заняли столичные спортсменки, выступавшие среди молодежи. Это Айым Мейржанова и Акмарал Ерекешева. Обе показали свое мастерство в упражнениях с лентой. Айым стала бронзовым призером, набрав 25.850 баллов, а Акмарал в финале завоевала серебряную медаль.

В групповом соревновании среди юниоров команда «Фурор» из Астаны завоевала бронзовую медаль в финале с 5 прыжками.