Столичные волонтеры оказали помощь одиноко проживающим пожилым жителям

Фото: акимат Астаны

В преддверии Дня Независимости в Астане провели традиционную акцию «Марафон добрых дел», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Волонтеры оказали помощь одиноко проживающим ветеранам и пенсионерам, создав атмосферу тепла и заботы в зимние дни. В рамках акции добровольцы доставили пожилым продуктовые корзины и помогли с уборкой домов и дворов.

«Мы регулярно посещаем нуждающиеся семьи, одиноких пенсионеров. Сегодня помимо того, что привезли продуктовые корзины, наши волонтеры провели освежающую уборку в домах, полили цветы, протёрли пыль. Парни занесли уголь. Мы также регулярно занимаемся уборкой снега во дворах. Акция существует уже около четырёх лет, и каждый раз, помогая, мы не только обеспечиваем людей необходимыми продуктами, но и приносим тепло и заботу в их дома. Сегодня акция прошла в жилом массиве Коктал», — сообщила сотрудник МРЦ «Астана жастары» Камилла Мухатаева.

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