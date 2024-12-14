Столичные волонтеры оказали помощь одиноко проживающим пожилым жителям

Столица
15

Акцию организовал Молодежный ресурсный центр «Астана жастары», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В преддверии Дня Независимости в Астане провели традиционную акцию «Марафон добрых дел», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Волонтеры оказали помощь одиноко проживающим ветеранам и пенсионерам, создав атмосферу тепла и заботы в зимние дни. В рамках акции добровольцы доставили пожилым продуктовые корзины и помогли с уборкой домов и дворов.

«Мы регулярно посещаем нуждающиеся семьи, одиноких пенсионеров. Сегодня помимо того, что привезли продуктовые корзины, наши волонтеры провели освежающую уборку в домах, полили цветы, протёрли пыль. Парни занесли уголь. Мы также регулярно занимаемся уборкой снега во дворах. Акция существует уже около четырёх лет, и каждый раз, помогая, мы не только обеспечиваем людей необходимыми продуктами, но и приносим тепло и заботу в их дома. Сегодня акция прошла в жилом массиве Коктал», — сообщила сотрудник МРЦ «Астана жастары» Камилла Мухатаева.

Пенсионерка Раида Мифтахова рассказала о своей жизни в Казахстане, куда она переехала из Башкирии много лет назад.

«Здесь всегда рядом добрые люди, которые поддерживают, волонтеры часто приходят, приносят продукты и помогают по хозяйству. Особенно это важно для меня, потому что с возрастом становится сложнее справляться с делами. Я благодарна всем, кто оказывает поддержку. Хочу пожелать мира и спокойствия, чтобы и в дальнейшем можно было жить в гармонии и радости. Пусть Новый год принесет всем счастье и благополучие», — пожелала Раида Мифтахова.

#Астана #волонтеры #«Марафон добрых дел»

Популярное

Все
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Казахстан примет ЧМ по боксу в 2027 года
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
КС проверит положения законодательства, ограничивающего выплату денежного довольствия военнослужащим
В МИД РК обсудили направления сотрудничества с ЮНИСЕФ
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Духовные связи крепки, дружба вечна
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
Под властью музыкальных чар
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей

Читайте также

Сколько времени жители Астаны добираются с левого берега на…
График движения пассажирских и пригородных поездов изменитс…
Больше миллиона туристов с начала года посетили Астану
Столичные волонтеры угощают коммунальщиков чаем и баурсакам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]