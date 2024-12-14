Столичные волонтеры согревают коммунальщиков горячим чаем

Таза Казахстан
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Благотворительная акция продлится до конца зимы, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» волонтеры совместно с акиматом района Есиль организовал мероприятие в поддержку работников коммунальных служб, которые задействованы в снегоуборочных работах. Подобными мероприятиями волонтеры охватывают все районы города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Сегодня совместно с местными предпринимателями раздаем горячий чай и еду работникам коммунальных служб, которые трудятся в круглосуточном режиме. Это наша маленькая забота о тех людях, чья работа часто остаётся незамеченной, но она крайне важна для города и общества. Благодаря их труду наш город остается чистым и комфортным для всех», — отметил руководитель отдела внутренней политики акимата района Есиль Али Жолтабар.

«Для нас эта поддержка имеет огромное значение. Работать на улице в такую погоду тяжело, и когда видишь, что о твоем труде помнят и готовы поддержать, это согревает не только физически, но и морально. Такие акции напоминают, что наш труд ценят. Большое спасибо за заботу, это даёт нам силы продолжать работать», — сказал бригадир коммунальной службы Сапархан Сералиев.

Помимо помощи в уборке снега в зимние дни волонтеры Астаны регулярно оказывают поддержку горожанам: развозят продуктовые корзины, рубят дрова, убирают снег в домах нуждающихся и угощают чаем в непогоду.

Благотворительная акция продлится до конца зимы.

#Астана #волонтеры #Таза Қазақстан #«Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка»

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