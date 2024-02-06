Столичным школам присвоили имена известных личностей

В Астане ряд школ получили имена известных казахстанских деятелей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
В соответствии с постановлением акимата города Астаны о присвоении имен физических лиц некоторым организациям образования города:
Средней школе № 20 присвоено имя Шакена Айманова.
Школе-лицею № 27 присвоено имя Касыма Кайсенова.
Школе-лицею № 38 присвоено имя Алимхана Ермекова.
Школе-лицею № 64 присвоено имя Султанбека Кожанова.
Школе-гимназии № 94 присвоено имя Турсынбека Какишулы.
Школе-лицею № 89 присвоено имя Дулата Бабатайулы.
Средней школе № 44 присвоено имя Рахимжана Кошкарбаева.
Средней школе № 24 присвоено имя Жусупбека Аймаутова.
Школе-лицею № 59 присвоено имя Карима Мынбаева.
Средней школе № 34 присвоено имя Барлыбека Сырттанулы.
Школе-гимназии № 63 присвоено имя Шерхана Муртазы.