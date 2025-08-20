В египетской Гизе прошел Кубок мира по пара дзюдо IBSA Grand Prix Egypt 2025 среди спортсменов с нарушениями зрения. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из 27 стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата