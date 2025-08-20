Столичный парадзюдист стал серебряным призером Кубка мира
38
В египетской Гизе прошел Кубок мира по пара дзюдо IBSA Grand Prix Egypt 2025 среди спортсменов с нарушениями зрения. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из 27 стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата
Столичные парадзюдисты, представлявшие страну, добились высоких результатов на турнире:
Ергали Шамей - 2 место (категория J1);
Асылан Нурдаулетов - 5 место (категория J1).
Кроме того, сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в общекомандном зачете.