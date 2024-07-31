Столичный полк пополнился новобранцами

26 июля состоялась торжественная церемония принятия военной присяги на территории столичной воинской части 6636
После исполнения Государственного гимна страны знаменная группа Роты Почетного караула внесла Боевое знамя части. Затем командир полка обеспечения Главного командования полковник Ерлан Буранбаев рассказал о значимости военной присяги и пожелал новобранцам успехов в дальнейшей службе.
Летом этого года ряды воинской части пополнили более 120 молодых солдат. Новоиспеченные гвардейцы – это военнослужащие по призыву, прибывшие из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской и Акмолинской областей.
За время нахождения на Учебном пункте молодые солдаты постигли азы воинского правопорядка, изучали должностные и специальные обязанности военнослужащего, строевые приёмы с оружием и без него, распорядок дня, развивали свою физическую подготовку, изучали огневую подготовку, совершенствовали знания по государственной правовой подготовке и многое другое.
Поздравить защитников Родины пришли родные и друзья, а также ветераны войск правопорядка. Молодых гвардейцев поздравили ветераны воинской части 6636 – полковник запаса Тауыржан Канафин, подполковник запаса Феликс Дульский и майор запаса Инсафитдин Гареев.
На церемонии отмечалось, что испокон веков защита Отечества и клятва на верность своему народу считаются священным долгом и нравственным понятием для каждого гражданина нашей страны. С этого момента они стали полноправными защитниками Родины, обеспечивающие спокойствие столичных жителей.
Молодые солдаты получили наставления и поддержку от старших офицеров, которые поделились с ними своим опытом и знаниями, накопленными за годы службы. Это важное мероприятие символизировало начало новой главы в жизни каждого новобранца, прививая им чувство ответственности и преданности своей стране. В завершение церемонии новобранцы вместе с командирами совершили торжественный марш, демонстрируя свою готовность к выполнению служебных обязанностей. В этот день они ощутили силу единства и братства, которая станет основой их будущей службы в рядах Национальной гвардии. Теплые слова благодарности и поздравления звучали от всех присутствующих, что добавляло торжественности и значимости этому дню.
Бабушка военнослужащего Татьяна Колтунова поблагодарила командование части от имени присутствующих родителей и выразила словами свою гордость за своего внука Артема Колтунова и за всех молодых защитников Отечества.
«Мы рады видеть наших мальчиков в самом сердце Казахстана, в такой торжественной обстановке. Буквально вчера они были беззаботными, а сегодня, взяв в руки оружие, они возмужали – стали уверенными в себе. Мне трудно передать то чувство, которое я испытала, когда мой внук вышел из строя и начал произносить священные слова присяги. И радость, и волнение переполняли меня в этот момент», – сказала бабушка новоиспеченного гвардейца.
От имени солдат призыв 1-2024 года ко всем присутствующим обратился стрелок 3 учебного взвода Учебного пункта рядовой Айбол Әбеу.
«Уважаемые воины, поздравляю вас с принятием военной присяги! Желаю всем вам достойно отслужить. Дорогие родители, мы обещаем вам, что ровно через год вернемся домой с честью и гордостью, и самое главное – настоящими мужчинами», – сказал он.