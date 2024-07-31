Столичный полк пополнился новобранцами

После исполнения Государственного гимна страны знаменная группа Роты Почетного караула внесла Боевое знамя части. Затем командир полка обеспечения Главного командования полковник Ерлан Буранбаев рассказал о значимости военной присяги и пожелал новобранцам успехов в дальнейшей службе.

Летом этого года ряды воинской части пополнили более 120 молодых солдат. Новоиспеченные гвардейцы – это военнослужащие по призыву, прибывшие из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской и Акмолинской областей.

За время нахождения на Учебном пункте молодые солдаты постигли азы воинского правопорядка, изучали должностные и специальные обязанности военнослужащего, строевые приёмы с оружием и без него, распорядок дня, развивали свою физическую подготовку, изучали огневую подготовку, совершенствовали знания по государственной правовой подготовке и многое другое.

Поздравить защитников Родины пришли родные и друзья, а также ветераны войск правопорядка. Молодых гвардейцев поздравили ветераны воинской части 6636 – полковник запаса Тауыржан Канафин, подполковник запаса Феликс Дульский и майор запаса Инсафитдин Гареев.

На церемонии отмечалось, что испокон веков защита Отечества и клятва на верность своему народу считаются священным долгом и нравственным понятием для каждого гражданина нашей страны. С этого момента они стали полноправными защитниками Родины, обеспечивающие спокойствие столичных жителей.

Молодые солдаты получили наставления и поддержку от старших офицеров, которые поделились с ними своим опытом и знаниями, накопленными за годы службы. Это важное мероприятие символизировало начало новой главы в жизни каждого новобранца, прививая им чувство ответственности и преданности своей стране. В завершение церемонии новобранцы вместе с командирами совершили торжественный марш, демонстрируя свою готовность к выполнению служебных обязанностей. В этот день они ощутили силу единства и братства, которая станет основой их будущей службы в рядах Национальной гвардии. Теплые слова благодарности и поздравления звучали от всех присутствующих, что добавляло торжественности и значимости этому дню.

Бабушка военнослужащего Татьяна Колтунова поблагодарила командование части от имени присутствующих родителей и выразила словами свою гордость за своего внука Артема Колтунова и за всех молодых защитников Отечества.

«Мы рады видеть наших мальчиков в самом сердце Казахстана, в такой торжественной обстановке. Буквально вчера они были беззаботными, а сегодня, взяв в руки оружие, они возмужали – стали уверенными в себе. Мне трудно передать то чувство, которое я испытала, когда мой внук вышел из строя и начал произносить священные слова присяги. И радость, и волнение переполняли меня в этот момент», – сказала бабушка новоиспеченного гвардейца.

От имени солдат призыв 1-2024 года ко всем присутствующим обратился стрелок 3 учебного взвода Учебного пункта рядовой Айбол Әбеу.