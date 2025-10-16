Как рассказали в литературном объединении «Звено Алтая», Алдияр Акылбекович – автор двадцати документальных и художественных произведений на казахском и русском языках. Все они – о прошлом и настоящем Восточного Казахстана, его знаковых личностях и рядовых тружениках. Например, одна из последних работ – повесть на основе архивных исследований – рассказывает о жителях области, подвергшихся репрессиям.

«За плечами Алдияра Аубакирова богатый жизненный опыт, – рассказали в литобъединении. – Он работал в сельском хозяйстве, руководил крупным районом, возглавлял областной архив. Является заслуженным работником культуры. Каждая его книга – это история, переданная через личное философское отношение к жизни».

Как отметили в «Звене Алтая», стиль, отличающий новый сборник «Столица мира и другие ценности», можно передать словами Пушкина: «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Стихотворения захватывают читателя, удивляют и одновременно заставляют задуматься. Они – о судьбе человека и человечества, духовных истоках, культурных традициях и нравственных ориентирах. Кроме того, автор включил в издание личные воспоминания и эссе о земляках.

Несколько экземпляров новой книги литератор передал Областной детско-юношеской библиотеке в Усть-Каменогорске. В ближайшее время издание смогут увидеть читатели других городов и районов региона.