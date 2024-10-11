Стоматологические кабинеты появятся в казахстанских школах

Нововведение коснется учебных заведений, где обучаются свыше тысячи школьников, сообщает Kazpravda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вместе с главой министерства просвещения Гани Бейсембаевым посетили столичную школу-лицей №95, где обсудили целый ряд вопросов охраны здоровья подрастающего поколения.
В ходе визита главы ведомств наметили совместные планы по оздоровлению детей и подростков. В частности, некоторые новшества планируют ввести поэтапно, начиная с крупных общеобразовательных учреждений.
«На сегодня действуют 98 кабинетов в 6 регионах, где приемы ведут дантисты. Затем в рамках проекта «Сау тіспен болашаққа» планируется поэтапно обеспечить охват всех детей школьного возраста профилактикой стоматологических заболеваний», – говорится в официальном сообщении Минздрава.