Стоматологические кабинеты появятся в казахстанских школах

Здравоохранение , Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Нововведение коснется учебных заведений, где обучаются свыше тысячи школьников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вместе с главой министерства просвещения Гани Бейсембаевым посетили столичную школу-лицей №95, где обсудили целый ряд вопросов охраны здоровья подрастающего поколения.

В ходе визита главы ведомств наметили совместные планы по оздоровлению детей и подростков. В частности, некоторые новшества планируют ввести поэтапно, начиная с крупных общеобразовательных учреждений.

«На сегодня действуют 98 кабинетов в 6 регионах, где приемы ведут дантисты. Затем в рамках проекта «Сау тіспен болашаққа» планируется поэтапно обеспечить охват всех детей школьного возраста профилактикой стоматологических заболеваний», – говорится в официальном сообщении Минздрава.

#Минздрав #школы #стоматология

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