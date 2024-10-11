Стоматологические кабинеты появятся в казахстанских школах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова вместе с главой министерства просвещения Гани Бейсембаевым посетили столичную школу-лицей №95, где обсудили целый ряд вопросов охраны здоровья подрастающего поколения.

В ходе визита главы ведомств наметили совместные планы по оздоровлению детей и подростков. В частности, некоторые новшества планируют ввести поэтапно, начиная с крупных общеобразовательных учреждений.