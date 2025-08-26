В своем Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил четкий вектор экономической политики: увеличение несырьевого экспорта, модернизация торговой инфраструктуры и создание условий для конкурентоспособности отечественных производителей на глобальной арене.

инфографика Натальи Ляликовой

– Торговая политика Казахстана должна стать проактивной. Мы не просто продаем сырье, мы должны экспортировать готовую продукцию, обеспечивая рабочие места, рост доходов и приток валюты, – акцентировал внимание на новых задачах Глава государства.

В условиях усиливающейся конкуренции, нестабильной геополитики и трансформации мировой торговли Казахстан уверенно движется в сторону расширения экспортного потенциала. Сегодня это не просто задача по наращиванию объемов внешней торговли, а стратегическая цель устойчивого развития национальной экономики.

Как отмечает генеральный директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Айтмухамед Алдажаров, по итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота РК составил 142,1 млрд долларов – прирост на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

При этом экспорт достиг 81,7 млрд долларов, или 57,5% от всего товаро­оборота. За последние пять лет казахстанский экспорт вырос почти на 72%. Эти цифры – отражение не только благоприятной рыночной конъюнктуры, но и системной государственной политики, направленной на поддержку экспортеров, модернизацию логистики и развитие несырьевых отраслей.

Акцент – на устойчивости

Казахстанская продукция сегодня пос­тавляется в 127 стран мира, что отражает высокий уровень интеграции республики в глобальные торговые процессы.

Основными торговыми партнерами остаются Европейский союз (46,6% от общего объема экспорта), Китай (18,2%) и Российская Федерация (11,7%). Эти направления обеспечивают более 75% всего казахстанского экспорта.

Тем не менее государственная стратегия акцентирует внимание на диверсификации внешних рынков. Все большее значение приобретают страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Иран и Республика Корея. Эти рынки демонстрируют высокий темп экономического роста, растущий спрос на продовольственные товары, промышленные компоненты, аграрную продукцию и IT-услуги. Казахстан рассматривает их как перспективные направления для поступательного наращивания несырье­вого экспорта и укреп­ления своих позиций в новых сегмен­тах глобальной экономики.

– Наша цель – не просто продавать больше, но и формировать устойчивые экспортные цепочки, где Казахстан становится предсказуемым партнером с высококачественной продукцией, – подчеркивает Айтмухамед Алдажаров.

Следует подчеркнуть, что QazTrade как национальный институт развития внешней торговли проводит комплекс­ную политику поддержки казахстанских экспортеров. Программа экспортной акселерации ежегодно охватывает до 120 компаний.

Только за первое полугодие 2025 года при поддержке QazTrade было подписано 83 экспортных контракта на сумму более 117 млн долларов. Среди ярких примеров – ТОО «Индустрия Семи­речья» с поставками на 76 млн долларов в Китай, Россию и Узбекистан, а также Qazaq-astyq Group – на 26 млн долларов экспортной выручки.

– Мы помогаем не просто продавать продукцию, а выстраивать стратегию выхода на международный рынок: от маркетинга и сертификации до сопровождения переговоров, – поясняет глава QazTrade.

Среди наиболее востребованных мер поддержки – содействие в выходе на международные e-commerce-площадки, возмещение затрат на транспортировку и продвижение, организация национальных стендов на выставках, деловые миссии за рубеж.

От муки до фармацевтики

и IT-услуг

QazTrade играет ключевую роль в развитии несырьевого экспорта. Акцент делается на продукции с высокой добавленной стоимостью от машиностроения, АПК, химии, пищепрома, фармацевтики и цифровых услуг.

– Мы нацелены не на объемы сырья, а на продукцию, в которой заложены труд, технология и идея. Казахстанские компании уже сегодня участвуют в тендерах в странах Ближнего Востока, поставляют IT-решения в Центральную Азию, экспортируют переработанное продовольствие в Китай, – говорит Айт­мухамед Алдажаров.

Так, казахстанская Centrasia Group получила долгосрочный инжиниринговый контракт в Катаре, а IT-компании выходят на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако развитие экспорта сталкивается с рядом ограничений. Во-первых, глобальный экономический рост замедляется: Всемирный банк прогнозирует лишь 2,3% роста мировой экономики в 2025 году. Во-вторых, меняется структура торговли: услуги растут быстрее товаров. Кроме того, усиливаются экологические барьеры.

– С 2026 года ЕС вводит полную оплату углерода в рамках CBAM – это уже сегодня влияет на экспорт металлов, удобрений и других энергоемких товаров из Казахстана, – объясняет эксперт.

Логистика также остается «узким местом»: Казахстан как страна без выхода к морю сталкивается с высокими транспортными издержками. По данным международных исследований, логистическая себестоимость экспорта для таких стран на 63% выше средней.

Тем не менее предпринимаются шаги: развивается Средний коридор, ускоряется цифровизация логистики, совершенствуются транспортные процедуры.

На горизонте ближайших пяти-десяти лет Казахстану предстоит реализовать свой потенциал в трех ключевых направлениях. Прежде всего в наращивании добычи критически важных материалов и глубокой переработке.

Республика остается мировым лидером по добыче урана, поставляет титан и редкие металлы. При этом сегодня задача – не только экспортировать сырье, но и развивать его переработку: плавку, рафинирование, выпуск полуфабрикатов. В рамках стратегического партнерства с ЕС и странами Юго-Восточной Азии открываются новые возможности для роста этих направлений.

Во-вторых, с ростом мирового народонаселения стремительно увеличивается спрос на переработанную аграрную продукцию. Казахстан уже принял план развития переработки до 2028 года: упор – на масла, глютен, мясомолочные продукты, готовую еду.

Далее, Казахстан достаточно успешно осваивает цифровые форматы коммерции: электронные сертификаты, логистику «без бумаги», автоматизацию процедур на границе. Как отмечают в ОЭСР, это способно добавить до 18% к товарному экспорту.

– Цифровизация – не просто тренд, а конкурентное преимущество. Мы уже видим, как экспорт IT-услуг и решений начинает приносить реальный доход и формировать экспортную выручку, – отмечает спикер.

Сегодня экспорт –

не разовые сделки

Неоценимую роль в расширении экспортных возможностей респуб­лики играют торговые соглашения. Прежде всего – участие в ЕАЭС, где Казахстан имеет доступ к единому рынку с упрощенным движением товаров и услуг. На союз приходится 22% всего внешнеторгового оборота РК.

Также заключены соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией, ОАЭ. С 2015 по 2024 год товарооборот, к примеру, с Вьетнамом вырос в 4,2 раза, с Сербией – в 6,4 раза.

– Наша задача – расширять сеть таких соглашений, включая стратегические рынки. Они снижают барьеры, дают предсказуемость и открывают новые ниши для казахстанского бизнеса, – считает Айтмухамед Алдажаров.

Особую значимость имеет сотрудничество с ЕС, где действует Соглашение о расширенном партнерстве. Это не только доступ к крупнейшему потребительскому рынку, но и механизм привлечения инвестиций, внедрения технологий и улучшения стандартов.

Иными словами, сегодня экспорт – это не разовые сделки, а долгосрочные доверительные связи. Казахстан формирует инфраструктуру, институты и правила, которые позволяют бизнесу чувствовать себя уверенно на глобальном рынке.

– Мы строим не просто экспорт, а систему устойчивого присутствия на внешних рынках. Это требует времени, но уже дает свои плоды. Наша задача – развиваться вместе с бизнесом, быть гибкими, технологичными и конкурентоспособными, – резюмирует руководитель QazTrade.