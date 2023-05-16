Страны Евросоюза могут упростить визовый режим для казахстанцев

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Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. Собеседники приняли решение начать официальные консультации для упрощения визового режима для граждан РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

По информации ведомства, в ходе встречи Мурат Нуртлеу рассказал собеседнице о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале граждан РК и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны республики, а также о мерах, предпринимаемых Правительством Казахстана в борьбе с незаконной миграцией, и других важных аспектах работы в этом направлении.

В свою очередь Ильва Йоханссон заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению контактов между гражданами сторон.

По мнению еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.

Выразив искреннюю благодарность европейской стороне за конструктивный подход, Мурат Нуртлеу отметил, что облегчение визового режима для казахстанцев не только отвечает ожиданиям граждан республики, но и придаст серьезный импульс развитию всего комплекса сотрудничества между РК и ЕС.

«Облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и т. д», – пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке. Это было сделано для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов.