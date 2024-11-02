Страсти вокруг гептила: опасения преувеличены

Их обеспокоенность, кстати, разделяют и в Правительстве. Тема не раз поднималась в Парламенте страны. Масштаб тревоги и разгоревшихся страстей вокруг гептила можно оценить и в затратах из бюджета. В 2023 году на комплексную оценку состоя­ния окружающей среды и здоровья населения городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района области Улытау было выделено свыше 440 млн тенге. Еще 200 млн – в 2024-м.

Столь масштабных экологических, медицинских и других научных исследований в регионе никогда прежде не проводилось. Одно из условий – обязательная оценка учеными влияния космической деятельности на экологию региона.

Исследования проводит ТОО «Экосервис-С». Уже скоро экологи представят конечные результаты и выводы по проводимым изысканиям.

Стоит отметить, что ранее на отчетных встречах экологов с общественностью специалисты не раз заявляли: утверж­дение о том, будто при запусках ракеты-носителя опасное горючее буквально «проливается» сверху на землю и воду региона, – ложное.

Да, при штатных запусках ракетное топливо сгорает без остатка, и это уже давно доказанный учеными факт. А что происходит при внештатной ситуации?

О воздействии космической деятельности на окружающую среду и об опасном ракетном топливе – гептиле – редакции рассказал кандидат химических наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), генеральный директор Центрально-Азиатского института экологических исследований (ЦАИЭИ) Адылхан Товасаров.

По его словам, страхи, связанные с гептилом, значительно преувеличены. Действительно, как подтверждает академик МАНЭБ, гептил, или 1,1-несимметричный диметилгидразин, используемый в качестве ракетного топлива, является канцерогеном 1-го класса опасности. Однако даже в случае аварии предельно допустимая концентрация этого вещества, выявленная в земле или воде на месте падения ракеты-носителя или ее фрагментов, всегда была крайне низка.

– Мне доводилось принимать участие в работах по оценке экологических последствий аварийных пусков ракет-носителей: «Днепра» – в 2006 году, «Протона» – в 2007-м и в 2013-м, – сообщил ученый. – Да, при авариях выявлялось небольшое количество гептила, но спустя короткое время в местах падения его уже не фиксировалось. Вещество довольно быстро трансформируется в другие, уже неопас­ные химические соединения.

Стоит отметить, что ранее в бывшей Джезказганской области уже проводились исследования на предмет наличия гептила в воде, почве и воздухе. Однако его либо не находили вовсе, либо концент­рация была настолько мизерной, что не могла повлиять на людей и природу.

– Гептил отличается высокой реакционной способностью за счет азотных соединений, – пояснил Адылхан Товасаров. – Он взаимодействует с реагентами самой различной природы и характеризуется многообразием химических превращений.

То есть это химичес­кое соединение вступает в реакции с другими веществами моментально, в результате чего происходит трансформация гептила в другие, неопасные для жизни вещества. Такие реакции могут происходить в воздухе, где есть ионы различных металлов, а также в почве и воде: окрестности Жезказгана в основном складываются из бурых, пустынных почв, содержащих ионы таких металлов, как медь, железо, магний, мышьяк, кобальт, марганец. Гептил может окисляться, при этом реакции трансформации ускоряются под воздействием ультрафиолетового излучения.

В какое именно вещество превращается гептил, зависит от того, с какими химичес­кими элементами он взаимодействует. В итоге он может даже стать полезным удобрением.

– В соответствии с проектом оценки сос­тояния окружающей среды и здоровья населения в области Улытау и календарным планом пробы по определению гептила отбирались в шесть этапов, – проинформировал Адылхан Товасаров. – В общей сложности отобрано 560 проб. Это почва, растительность, вода подземная и поверх­ностная, осадки, мышечная ткань, молоко. Заборы проводились в поселках и районах падения. Образцы для исследований были предоставлены двум предприятиям. Первый – филиал РГП «Инфракос», второй – Центрально-Азиатский институт экологических исследований.

Стоит отметить, что ученые также обращались в ряд зарубежных институтов с просьбой изучить отобранные пробы, однако получили отказ. Оказалось, что иностранные исследователи не могут проводить подобные изыскания, так как такое вещество, как гептил, используется только в России и Казахстане.

– Было сделано около трех тысяч анализов, – подчеркнул ученый. – Все протоколы доступны в отчете. Во всех пробах гептил и его производные не обнаружены, превышения его содержания в воде и почве не найдено. Здесь я снова напоминаю, что гептил обладает высокой реакционной способностью.

К сожалению, этому топливу, которое выводит на орбиту ракеты-носители тяжелого класса, пока нет альтернативы. Что касается влияния космической деятельности на казахстанцев, то оно действительно существует, считает Адылхан Товасаров.

– Здесь мы разделяем воздействие на локальное и региональное. Локальное – это пожары, шум, нарушение поверхности почвенного покрова. Региональное – это в целом психоэмоциональное влияние на население.