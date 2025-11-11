фото с сайта gov.kz

Во внешнеполитичес­ком курсе Казахстана российский вектор всегда был и остается одним из приоритетных. На протяжении более чем трех десятилетий отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы, стратегического парт­нерства и союзничества, а крепкое взаимовыгодное сотрудничество налажено фактически по всем нап­равлениям – от торговли и экономики до культурно-гуманитарной сферы.

Важнейшую роль в неиз­менной положительной динамике двустороннего взаимодействия играют контакты на высшем уровне: конструктивный, доверительный и весьма активный диалог лидеров Казахстана и России задает тон сотрудничеству, обеспечивая его системность и нацеленность на конкретные результаты.

В этом контексте предстоящий 11–12 ноября государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Москву и его переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения вывода казахско-российских отношений на новый уровень, расширения многопланового сотрудничества и формирования позитивной, ориентированной на будущее повестки взаимодействия.

– Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особую политическую и символическую значимость, – акцентирует политолог, руководитель отдела медиапроектов Казахстанского института стратегических исследований Жанар Тулиндинова. – Это высший формат дипломатического взаимодействия, и он отражает исключительный уровень доверия между двумя странами. Визит демонстрирует преемственность курса Казахстана на союзнические, но при этом праг­матичные отношения с Россией, основанные на взаимной выгоде и уважении национальных интересов.

Главный акцент в ходе предстоя­щего визита, по всей видимости, будет сделан на расширении промышленной, научно-технической и транспортно-логистической кооперации. Обсуждение кос­нется практических инструментов сопряжения экономических пространств – от координации транзитных маршрутов и модернизации инфраструктуры до совместных технологических инициатив. В частности, стороны рассматривают возможность создания Совета по развитию евразийского маршрута, который станет площадкой для координации проектов, тарифов и стандартов на ключевых магистралях.

Наиболее крупными сферами нашего двустороннего сотрудничества остаются энергетика, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, а также научно-образовательное пространство. При этом, как подчеркивает эксперт, ключевая задача на ближайшие годы – превратить традиционные отрасли в зоны технологического роста. Для этого Казахстан и Россия развивают контакты в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, финтеха и логистических решений.

Совместная работа над интеграцией транспортных коридоров и цифровых платформ обеспечивает фундамент для нового уровня евразийской экономической связности.

– Современная международная обстановка ставит перед Казахстаном и Россией комплексную задачу адаптации к новой архитектуре мировой экономики, вызовы которой – фрагментация рынков и конкуренция логистических маршрутов – требуют более гибких и технологичных форм взаимодействия. Вместе с тем эти вызовы создают и новые возможности – прежде всего в сфере евразийской интеграции, транспортной связанности и энергетического партнерства. Развитие транспортных коридоров становится стратегичес­ким приоритетом. Казахстан и Россия, обладая уникальным географическим положением, формируют ядро евразийской логистики, – подчеркивает Жанар Тулиндинова.

Особую роль сегодня играет совместная работа над новыми евразийскими маршрутами. Казахстан и Россия участвуют в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», включая его восточную ветку, которая позволит соединить рынки России и Центральной Азии с портами Ирана, Индии и государств залива. В этой связи, как отмечает эксперт, перспективным направлением становится использование транзитных возможностей Афганистана для выхода на рынки Южной Азии.

Проекты по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры в этом направлении открывают обеим странам новые горизонты участия в формировании евразийского экономического пространства.

Значительные перспективы, также обращает внимание эксперт КИСИ, открываются в аграрном секторе. Казахстан и Россия входят в число мировых лидеров по производству зерна, и сегодня их сотрудничество выходит на новый технологический уровень. В частности, в рамках реализации президентских инициатив рассматривается запуск агротехнологических стартапов, внедрение систем точного земледелия, а также создание современных агрологистических хабов и центров компетенций с применением искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется формированию кластеров по глубокой переработке зерна – от производства кормов и биотоп­лива до выпуска других продуктов с высокой добавленной стоимостью. Такой переход от сырьевого экспорта к инновационной переработке позволит странам совместно формировать продовольственные цепочки в Центральной Азии и выходить на новые рынки.

В энергетическом блоке сохраняется фокус на реализацию совместных проектов по газовой и электрогенерации, включая строительство новых ТЭЦ и модернизацию Экибастузской ГРЭС-2. Отдельное внимание в ходе визита, как ожидается, будет уделено укреплению сотрудничества в сфере атомной энергетики. Активизация данного направления обусловлена решением Казахстана строить атомные электростанции, первая из которых будет возводиться при участии «Росатома».

Также, по мнению Жанар Тулиндиновой, важным направлением может стать инициатива Главы нашего государства о создании регионального совета компетенций в области ядерно-топливного цикла, который обеспечит научное сопровождение, стандартизацию и подготовку кадров для отрасли.

Межрегиональное и приграничное сотрудничество тоже занимает важное место в структуре казахско-российских отношений, и одной из ключевых площадок для развития данного трека парт­нерства выступают ежегодные форумы межрегионального сотрудничества.

– Форумы межрегионального сотрудничества уже давно стали важнейшим механизмом углуб­ления практического взаимодействия между Казахстаном и Россией. Они формируют основу «народной дипломатии» – соз­дают прямые каналы общения между регионами, университетами и предприятиями. Эти встречи позволяют договариваться не только о масштабных экономических проектах, но и о конкретных инициативах на уровне местных администраций, образовательных учреждений и бизнеса, – отмечает эксперт КИСИ.

В этом контексте XXI форум, который проходит 11–12 нояб­ря в Уральске, продолжает традицию, но придает ей новое содержание. Его тема – «Рабочие профессии – драйвер роста экономики» – отражает растущую значимость профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров для обеспечения конкурентоспособности национальных экономик. Эта тема также тесно связана с приоритетами внутренней политики Казахстана – 2025-й, как известно, по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева проходит под знаком Года рабочих профессий.

– Форум станет площадкой для обсуждения новых моделей взаимодействия между колледжами и предприятиями, внедрения микроквалификаций, стажировок и совместных программ профессиональной переподготовки. Планируется также проведение Молодежно-волонтерского форума, заседаний деловых советов и биржи контактов. Эти инициативы позволят объединить образовательные учреждения, бизнес и региональные власти вокруг единой задачи – формирования современной системы подготовки кадров для экономики будущего, – поясняет Жанар Тулиндинова.

В этом контексте стоит подчерк­нуть тесные связи Казахстана и России в сфере образования и науки. В нашей стране открыты филиалы девяти ведущих вузов РФ, включая МГУ им. М. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет Московского инженерно-физического института (МИФИ), Российский университет неф­ти и газа им. И. Губкина, Российский химико-технический университет им. Д. Менделеева, Челябинский государственный университет, Московский авиационный институт. В этом году завершена работа по созданию филиала МГИМО в Астане. А в Омске открыт филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби.

– В целом Казахстан и Россия сохраняют потенциал для совместного развития, опираясь на прагматизм, взаимное уважение и технологическое партнерство. В новых условиях взаимодействие наших стран становится не только фактором устойчивости региона, но и моделью адаптации к глобальным трансформациям, – акцентирует эксперт КИСИ.