Стрельба в Кёльне: двое тяжело ранены, стрелок задержан

10

Поздним вечером 28 ноября 27-летний мужчина открыл огонь на парковке выставочного центра Motorworld на северо-западе Кёльна. Тяжелые ранения получили двое мужчин 46 и 53 лет. По предварительным данным, инциденту предшествовала словесная перепалка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: 7kanal.co.il

Раненые госпитализированы, стрелок задержан. Его мотивы точно неизвестны. Одна из версий - конфликт между группировками байкеров, пишет газета Bild.

Во время стрельбы в одном из залов Motorworld проходил показ шоу "Рождественский ангел", на нем присутствовали около 1000 человек, были и знаменитости. Полиция временно запретила посетителям покидать зал, затем их вывели под охраной.

#стрельба #Германия #Кёльн

