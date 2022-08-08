Стрелял в косулю: охотник застрелил напарника в СКО

Трагедия произошла 6 августа у лесного массива близ села Неждановка района Шал акына Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Житель Айыртауского района был на охоте. Увидев косулю, выстрелил в нее из зарегистрированного охотничьего ружья. Часть заряда дроби попала в его напарника – также местного жителя.

От полученного ранения мужчина скончался на месте.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 уголовной статьи «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», – проинформировали в пресс-службе ДП СКО.