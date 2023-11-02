Стрелявшего с балкона мужчину задержали алматинские полицейские

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Полиция Алматы задержала мужчину, стрелявшего с балкона многоэтажки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сотрудниками криминальной полиции Алматы, в рамках реагирования на сигнал в социальных сетях, установлен и задержан гр. Х., 2000 года рождения, житель Атырауской области, который, находясь на балконе одного из ЖК, из неустановленного пистолета произвёл два выстрела в воздух. У него изъят сигнальный пистолет марки "RETAY PT24" с тремя патронами", - сообщили в департаменте полиции.

Отмечается, что действиям задержанного сотрудниками управления полиции Бостандыкского района будет дана правовая оценка.

В отношении него составлены протоколы по следующим составам правонарушений:

- ст. 485 КРКобАП - неправомерное применение оружия. Штраф - 20 МРП (69.000 тенге)

- ст. 437 КРКобАП - нарушение тишины. Штраф - 5 МРП (17.250 тенге)

- ст. 492 КРКобАП - проживание без регистрации. Штраф - 7 МРП (24.150 тенге).

Отметим, ранее в Сети появилось видео, где молодой человек открывает окно в одном из жилых комплексов и стреляет из пистолета. Сообщалось, что полицейские приступили к поискам "героя" видео.