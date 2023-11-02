Стрелявшего с балкона мужчину задержали алматинские полицейские

Происшествия
163
Искакова Айдана
корреспондент

Им оказался 23-летний житель Атырауской области

Фото: Kazpravda.kz

Полиция Алматы задержала мужчину, стрелявшего с балкона многоэтажки, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Сотрудниками криминальной полиции Алматы, в рамках реагирования на сигнал в социальных сетях, установлен и задержан гр. Х., 2000 года рождения, житель Атырауской области, который, находясь на балконе одного из ЖК, из неустановленного пистолета произвёл два выстрела в воздух.  У него изъят сигнальный пистолет марки "RETAY PT24" с тремя патронами", - сообщили в департаменте полиции.

Отмечается, что действиям задержанного сотрудниками управления полиции Бостандыкского района будет дана правовая оценка. 

В отношении него составлены протоколы по следующим составам правонарушений:
- ст. 485 КРКобАП - неправомерное применение оружия. Штраф - 20 МРП (69.000 тенге)
- ст. 437 КРКобАП - нарушение тишины. Штраф - 5 МРП (17.250 тенге)
- ст. 492 КРКобАП - проживание без регистрации. Штраф - 7 МРП (24.150 тенге).

Отметим, ранее в Сети появилось видео, где молодой человек открывает окно в одном из жилых комплексов и стреляет из пистолета. Сообщалось, что полицейские приступили к поискам "героя" видео.

 

#задержание #полиция #Алматы #подозреваемый #оружие #пистолет #стрелок

Популярное

Все
Сколько этносов проживает в Казахстане
Люди хотят знать правила игры
Село, мы ищем таланты!
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
«Клондайк» на госзакупках
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Посчитали, поругали, проголосовали
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Учитель и «мама» в одном лице
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Быть достойным примером
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Анастасия – казахская келін
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Сотрудника аэропорта Астаны нашли мертвым на рабочем месте
Директора школы уволили после домогательств охранника к шес…
Стрелявшего из окна многоэтажки алматинца ищет полиция
Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Караганде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]